ทองคำทุบสถิตินิวไฮรอบใหม่ เปิดเช้านี้พุ่งพรวด 550 บาท ทองแท่งขายออก 56,500 บาท รูปพรรณ 57,300 เพิ่มตามราคาตลาดโลก คาดการณ์เฟดจะลดดบ.อีก

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันนี้ (23ก.ย.) ว่า ทันทีที่ตลาดเปิดเมื่อเวลา 09.04 น. เพิ่มขึ้นพรวดเดียว 550 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 56,500 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างขึ้นทำสถิติสูงสุด 8 ครั้งติด รวมเพิ่มขึ้นแรง 550 บาท

ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ราคาทองคํา Spot ทะยานขึ้นทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่วนทองในประเทศเปิดตลาดพุ่งทะยานทะลุระดับ 56,000 บาทแตะ 56,500 บาท

ราคาทองคำตลาดโลกยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานพุ่งแรงทะลุระดับ 3,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเช้านี้เพิ่มขึ้นทำนิวไฮใหม่บริเวณ 3,756 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคำฟิวเจอร์ปิดตลาด All-Time high บริเวณ 3,775.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาทองคำเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องขานรับคาดการณ์ที่ว่าเฟดยังคงเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินโดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ หลังจากประชุมเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) บ่งชี้ว่า เจ้าหน้าที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 0.25% รวม 1% ในช่วงปี 2568 ถึงปี 2570 ซึ่งเข้าสู่ช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง

ทั้งนี้ราคาทองทะยานขึ้นมากกว่า 40% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ หลังจากพุ่งขึ้น 27% ในปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยหนุนหลักสำคัญๆ อยู่ที่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและการเข้าซื้อทองของธนาคารกลาง รวมทั้งแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจและด้านภูมิรัฐศาสตร์

ประกาศราคาทองคำในประเทศเปิดตลาดวันอังคารเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 550 บาท ทะลุระดับ 56,000 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 56,500 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 10 ครั้ง โดยเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ติดต่อกัน 8 ครั้ง รวมราคาเพิ่มขึ้นแรง 550 บาท นิวไฮบริเวณ 55,950 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวบริเวณแถวๆ 31.79 บาท  แข็งค่าจากเมื่อวานส่งให้การคำนวณราคาทองคำในประเทศถูกกดราคาลง