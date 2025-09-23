ทองคำทุบสถิตินิวไฮรอบใหม่ เปิดเช้านี้พุ่งพรวด 550 บาท ทองแท่งขายออก 56,500 บาท รูปพรรณ 57,300 เพิ่มตามราคาตลาดโลก คาดการณ์เฟดจะลดดบ.อีก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันนี้ (23ก.ย.) ว่า ทันทีที่ตลาดเปิดเมื่อเวลา 09.04 น. เพิ่มขึ้นพรวดเดียว 550 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 56,500 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างขึ้นทำสถิติสูงสุด 8 ครั้งติด รวมเพิ่มขึ้นแรง 550 บาท
ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ราคาทองคํา Spot ทะยานขึ้นทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่วนทองในประเทศเปิดตลาดพุ่งทะยานทะลุระดับ 56,000 บาทแตะ 56,500 บาท
ราคาทองคำตลาดโลกยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานพุ่งแรงทะลุระดับ 3,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเช้านี้เพิ่มขึ้นทำนิวไฮใหม่บริเวณ 3,756 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคำฟิวเจอร์ปิดตลาด All-Time high บริเวณ 3,775.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาทองคำเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องขานรับคาดการณ์ที่ว่าเฟดยังคงเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินโดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ หลังจากประชุมเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) บ่งชี้ว่า เจ้าหน้าที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 0.25% รวม 1% ในช่วงปี 2568 ถึงปี 2570 ซึ่งเข้าสู่ช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
ทั้งนี้ราคาทองทะยานขึ้นมากกว่า 40% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ หลังจากพุ่งขึ้น 27% ในปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยหนุนหลักสำคัญๆ อยู่ที่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและการเข้าซื้อทองของธนาคารกลาง รวมทั้งแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจและด้านภูมิรัฐศาสตร์