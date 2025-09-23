บ๊อชจัดงาน Bosch Power Tools Experience Day 2025 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูภาพลักษณ์ผู้นำอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าตัวจริง
บ๊อช (Bosch) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือไฟฟ้า จัดงาน “Bosch Power Tools Experience Day 2025” เพื่อเป็นเวทีให้ช่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งานทั่วไปได้สัมผัสกับเทคโนโลยีเครื่องมือไฟฟ้าแห่งอนาคตอย่างใกล้ชิด งานนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบ๊อชในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
นายธีรทัศน์ ประเสริฐเมธากุล ผู้จัดการทั่วไปแผนกเครื่องมือไฟฟ้า บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด กล่าวว่า ตลาดเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และบ๊อชยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้าไร้สายมาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความไว้วางใจของผู้ใช้งานที่มีต่อคุณภาพและเทคโนโลยีของเรา ในปีนี้ บ๊อชได้วางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ใช้งานให้ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสาร เพื่อนำเสนอข้อมูลและนวัตกรรมล่าสุด ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการสร้างสรรค์กิจกรรมแบบ On-ground เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มาสัมผัสและทดลองใช้เครื่องมือจริง
บ๊อชยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้สาย 18V ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตและนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ อาทิ ระบบลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Control) เพื่อลดผลกระทบต่อร่างกายจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง, ระบบกันสะบัด (Kickback Control) ที่ช่วยหยุดการทำงานของเครื่องมือทันทีเมื่อเกิดการติดขัด และ ระบบหยุดทันทีเมื่อเครื่องตก (Drop Control) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 40 รายการในปี 2025 เพื่อเติมเต็มกลุ่มสินค้าให้ครบทุกความต้องการ
ด้วยนโยบายหลักดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Bosch Power Tools Experience Day 2025 ในครั้งนี้ โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าจากบ๊อช ดังต่อไปนี้
– ระบบจัดเก็บเครื่องมือ L-Boxx contractor Series ใหม่ล่าสุด: ระบบกล่องจัดเก็บอเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่างมืออาชีพโดยเฉพาะ ด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 113 กิโลกรัม และมีระบบล็อกที่แข็งแรงทำให้สามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องมือได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย
– เครื่องยิงตะปูและลวดไร้สาย Series ใหม่: บ๊อชได้เปิดตัวเครื่องยิงตะปูไร้สาย 2 รุ่นเรือธง ได้แก่ เครื่องยิงตะปูไร้สาย GNH 18V-35 สำหรับงานไม้และงานตกแต่งภายใน และ เครื่องยิงลวดคู่ไร้สาย GTH 18V-14 ที่ให้ประสิทธิภาพการยิงสูงและแม่นยำ ช่วยให้งานติดตั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น
– ปากกาวัดแรงดันไฟ GVD 1000-7: เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับช่างไฟ สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ถึง 2 ย่าน ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัยและแม่นยำสูง
– เลื่อยโซ่รุ่นใหม่สำหรับงานสวน GKE 18V-20 และ GKE 18V-15: โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยระบบ Kickback Detection ที่จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิดการสะบัด ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้ว ภายในงาน Bosch Power Tools Experience Day 2025 ยังมีการจัดฐานกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้เครื่องมืออย่างเต็มที่ใน 4 ฐานหลัก ได้แก่ เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องมือวัดดิจิตอล, เครื่องมือสำหรับงานบ้านและสวน, และกลุ่มอุปกรณ์เสริม พร้อมด้วยบูธฉลองครบรอบ 50 ปีของนวัตกรรม SDS Plus ซึ่งเป็นระบบการล็อกดอกสว่านโดยไม่ต้องใช้ประแจขัน ซึ่งบ๊อชเป็นผู้คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1975 นวัตกรรมนี้ได้ปฏิวัติวงการเครื่องมือไฟฟ้าและกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของบ๊อชได้อย่างชัดเจน พร้อมกิจกรรมพิเศษเฟ้นหาช่างนักเจาะที่แม่นที่สุดและไวที่สุด โดยท่านที่มีสถิติที่ดีที่สุดจะได้รับสว่านโรตารี่ไร้สาย รุ่น GBH 18V-8 จากบ๊อชเป็นรางวัล
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมขายสินค้ากลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าจากบ๊อชกว่า 100 รุ่น และอุปกรณ์เสริมกว่า 150 รายการ ในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 80% และส่วนลดค่าอะไหล่บ๊อช 30% ภายในงานนี้เท่านั้น รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกไปกับการชั่งน้ำหนักสินค้าเครื่องมือไฟฟ้า พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ไม่เพียงเท่านั้น บ๊อชได้เชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์ในวงการเครื่องมือช่าง งาน DIY และงานบ้านและสวน กว่า 30 ช่อง ได้แก่ สมชาย DIY, บ้านทองกวาว, ช่างโจ๊ก ลำปาง และลุงจุดติด และอีกมากมาย โดยหนึ่งในไฮไลต์ของงานคือเวิร์กชอปชั้นรองเท้าไม้ โดยแบงค์ พรชัย จากช่อง MAKER’S Friends จัดกิจกรรม Woodworking workshop เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานไม้ด้วยเครื่องมือของบ๊อชอย่างถูกวิธี สร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าจากบ๊อช ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับงานช่างทุกชนิดอย่างแท้จริง ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้าได้ที่ สายด่วนบริการ: โทร. 1800888123 หรือช่องทาง LINE: @Boschptthailand เว็บไซต์: https://th.bosch-pt.com/th/ และ Facebook: https://www.facebook.com/BoschProfessionalTH