กกพ. แจงปม นั่งทานข้าวร่วมปตท. ที่มิลาน ยันใช้งบของสำนักงาน ไม่เกี่ยวข้องผลประโยชน์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน จากกรณีคนร้ายชิงกระเป๋าเจ้าหน้าที่ ปตท. ในร้านอาหารไทยเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และ กกพ. 2 คนช่วยวิ่งไล่จับคนร้ายจนได้กระเป๋าคืน ต่อมา นายศุภโชติ ไชยสัจ ส.ส.พรรคประชาชน ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า กกพ. ใช้งบประมาณของ ปตท. เดินทางไปเมืองมิลาน ทำให้ขาดความเป็นกลาง
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชี้แจงต่อกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้าน เผยแพร่ข้อมูลว่า กกพ. และสำนักงาน กกพ. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมงาน Gastech 2025 จากกลุ่มธุรกิจพลังงานว่า “ไม่เป็นความจริง”
กกพ. และสำนักงาน กกพ. ขอยืนยันว่า การเดินทางครั้งนี้ใช้งบประมาณประจำปีของสำนักงาน กกพ. ซึ่งผ่านการอนุมัติถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอน ไม่มีการพึ่งพาหรือรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบกิจการพลังงานรายใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกนำไปเผยแพร่ดังกล่าวขาดการตรวจสอบและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. อย่างมีนัยสำคัญ
การเข้าร่วมงาน Gastech 2025 ถือเป็นภารกิจสำคัญ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนโยบายด้านพลังงานกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเด็นก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด รวมถึงการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการสำคัญของไทย เช่น Direct PPA Pilot Project ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าสะอาดโดยตรงแก่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ผ่านระบบสายส่ง (Third Party Access : TPA) ซึ่งช่วยส่งเสริมการแข่งขันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้พลังงานในระยะยาว นอกจากนี้ การเข้าร่วมงานยังเป็นเวทีสำคัญในการเก็บเกี่ยวรายละเอียดและแนวทางจัดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นเจ้าภาพ
จัดงาน Gastech ในปีถัดไป โดยในปี 2569 กกพ. จะร่วมกับกระทรวงพลังงานและองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2569 การจัดงานครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีพลังงานโลก และจะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศ ทั้งด้านนโยบายพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด และความพร้อมในฐานะศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค
“สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการร่วมรับประทานอาหารนั้น ขอชี้แจงว่า การพบปะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เนื่องจากร้านอาหารที่เจ้าหน้าที่ไทยนิยมใช้บริการอยู่ใกล้ศูนย์ประชุม และมีขนาดไม่ใหญ่ เมื่อเจ้าหน้าที่ ปตท. เข้ามาในร้านและพบว่ามีคณะของ กกพ. นั่งอยู่แล้ว จึงขอร่วมโต๊ะด้วย ซึ่งการพบปะดังกล่าว มิได้เกี่ยวข้องกับการเจรจานโยบายหรือผลประโยชน์ใดๆ” นาย พูลพัฒน์ กล่าว
นายพูลพัฒน์ กล่าวอีกว่า การนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ ปตท. อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ ไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะก่อให้เกิดความสงสัย หรือกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกพ. เนื่องจากการทำงานของ กกพ. เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้ภารกิจหลักในการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบกิจการพลังงานทุกราย ที่ผ่านมา กกพ. มีหลายกรณีที่เป็นตัวอย่างชัดเจนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังและความเป็นธรรมในการกำกับดูแลภาคพลังงานของประเทศ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ยังได้กำหนดให้สำนักงาน กกพ. ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกำกับ ตรวจสอบ และถ่วงดุลการทำงานของ กกพ.