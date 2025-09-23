แบงก์ชาติ เปิดสาเหตุบาทแข็ง ดอลลาร์อ่อน-ราคาทองพุ่ง จ่อถกผู้ค้าหามาตรการดูแลเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 กันยายน นางสาวภาวิณี จิตต์มงคลเสมอ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากมีการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2568 ถึงปัจจุบัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงกว่า 10% ทำให้สกุลเงินภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับแข็งค่าขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าระยะหลังค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่าสกุลเงินอื่นจริง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าก็อาจมาจากปัจจัยเฉพาะตัวของประเทศไทยเองด้วย
นางสาวภาวิณี กล่าวว่า มี 3 ปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่า ได้แก่ 1.ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัด ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ 2.สถานการณ์การเมืองไทยที่คลายตัว มีเสถียรภาพเร็ว และ 3. ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีเหตุผลจากพฤติกรรมการซื้อขายทองคำของคนไทย ที่มีความนิยมลงทุนซื้อสะสม เพื่อขายออกทำกำไรช่วงราคาปรับขึ้น ทำให้ร้านค้าทองคำต้องนำทองคำเหล่านั้นไปขายในต่างประเทศ เป็นสกุลเงินดอลลาร์ก่อนแลกเป็นเงินบาท เพื่อนำเงินไปให้ลูกค้าที่นำทองมาขาย จึงถือเป็นปัจจัยกดดันให้เงินบาทแข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่น
“ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและค่าเงินบาท ทองคำถือเป็นตัวที่ทำให้ค่าเงินบาทผันผวนหรือเคลื่อนไหวได้มากกว่าสกุลเงินอื่นทั้ง 2 ทิศทาง อาทิ หากทองคำปรับเพิ่มขึ้นอาจทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่น แต่หากราคาทองคำลดลง พฤติกรรมของคนไทยก็อาจทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงมากกว่าสกุลเงินอื่นได้ ทำให้ทองคำมีผลต่อค่าเงินบาททั้ง 2 ด้าน ทั้งบาทอ่อนหรือแข็งค่า เพียงแต่ปี 2568 ทองคำขึ้นกว่า 40% จึงเป็นแรงกดดันให้เกิดการแข็งค่าของเงินบาทมากกว่าสกุลเงินอื่น” นางสาวภาวิณี กล่าว
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร้านทองอย่างเข้มข้น เพื่อลดความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับค่าเงินบาท ไม่ให้ซ้ำเติมค่าเงินบาทได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายมาตรการ ทั้งการสนับสนุนการซื้อขายทองคำด้วยดอลลาร์สหรัฐ ที่ปัจจุบันมีต้นทุน ซึ่งอาจต้องดูแลให้ต้นทุนต่ำลง เพื่อให้คนย้ายไปซื้อขายเป็นดอลลาร์ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก โดยโดยช่วงต้นสัปดาห์หน้า จะมีการกลับมาหารือร่วมกับอีกครั้ง เพื่อประมวลข้อมูล และหาแนวทางในการช่วยเหลือว่าจะออกมาอย่างไร ขณะที่มาตรการภาษี ก็เป็นเรื่องที่คุยกัน และหากรุนแรงขึ้นมากก็ต้องพิจารณา แต่ยืนยันว่า มีหลายมาตรการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบและผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ต้องมาดูข้อมูลว่า ทำแล้วแก้บาทแข็งได้จริงหรือไม่