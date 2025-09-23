กองทุนเอสเอ็มอี เปิดยื่นขอพักชำระหนี้ 3 เดือน ลูกหนี้ได้รับผลกระทบ เหตุปะทะชายแดน

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ยื่นร่วมโครงการภายใน 90 วัน ที่ ธพว.ทุกสาขาทั่วประเทศ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลังหลายพื้นที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยรุนแรง รวมถึงความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กล่าวว่า “มาตรการครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกสถานการณ์ เราเข้าใจดีว่าภัยพิบัติไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่ยังกระทบโดยตรงต่อรายได้ การดำเนินธุรกิจ การให้โอกาสในการพักชำระหนี้และผ่อนคลายภาระการเงิน จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถฟื้นฟูธุรกิจและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง”
-
ยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ภายใน 90 วัน ที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
มาตรการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดภาระการชำระหนี้และเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประกาศพื้นที่ประสบภัย หรือในกรณีฉุกเฉินภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารและเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ
มาตรการช่วยเหลือครอบคลุมถึงการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน โดยลูกหนี้จะชำระเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และเมื่อครบกำหนดการพักหนี้ เงินต้นที่ถูกเลื่อนการชำระจะถูกนำไปรวมไว้ที่งวดสุดท้ายตามสัญญากู้ยืม นอกจากนี้ ในกรณีที่มีงวดค้างชำระหรือดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนฯ กำหนดให้มีการตั้งพักดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้เกิดภาระทับถม และให้นำไปชำระในงวดสุดท้ายเช่นกัน มาตรการนี้ยังคำนึงถึงความเป็นธรรม โดยกำหนดชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมผู้ประกอบการที่ยังมีศักยภาพในการฟื้นตัว แต่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ และอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศภัยพิบัติ สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความโปร่งใสและรวดเร็ว มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยบรรเทาผลกระทบของเอสเอ็มอีจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
“การสนับสนุนเอสเอ็มอีในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเพียงการบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวและกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อั้นได้อั้นไว้ก่อน! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลดลง 30 สตางค์
- ทีมสัตวแพทย์พบ พังข้าวต้ม มีภาวะโครงสร้างร่างกายผิดปกติแต่กำเนิด จนท.จับตาดูแล24ชั่วโมง
- ประธานศาลฎีกา ออกคำแนะนำ 5 ข้อ อนุญาตให้ใช้AI เครื่องมือเสริม แต่ห้ามใช้ชี้ขาดคดี
- อุตุฯ ออกประกาศฉบับ5 เรื่องพายุรากาซา ไม่เข้าไทย แต่ทำให้ฝนตกหนัก 23-26 ก.ย.