ททท. เปิดตัวหนีห่าว มันธ์ ปีที่ 2 อัดแคมเปญหนัก ดึงตลาดจีนเที่ยวไทย รับหยุดยาววันชาติ

ททท. เปิดตัวหนีห่าว มันธ์ ปีที่ 2 อัดแคมเปญหนักดึงตลาดจีนเที่ยวไทยรับหยุดยาววันชาติ
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้เปิดตัวโครงการ “Nihao Month” (หนีห่าว มันธ์) เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง จัดขึ้นเดือนกันยายน–ธันวาคม 2568 ถือเป็นการอัดแคมเปญและกิจกรรมเต็มพิกัด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวจีนที่มีศักยภาพเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน (Golden Week) พลิกฟื้นความเชื่อมั่น กระตุ้นการเดินทาง สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยในตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฉลิมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน อย่างแข็งแกร่ง โดยการหยิบยกเทศกาลไหว้พระจันทร์ อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมาเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนทั้งสองชาติ และช่วยสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้กลับมาเป็น Top of Mind Destination ในหัวใจนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง ททท.ได้เดินหน้าเร่งฟื้นฟูเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางอย่างเต็มที่ โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการ Trusted Thailand เพื่อเสริมภาพลักษณ์สร้างความมั่นใจในการเดินทาง ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน ด้วยการสนับสนุนสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จากเมืองรอง Tier 2-3 ของจีน และสนับสนุนกลุ่ม Incentive ภายใต้โครงการ Summer Blast เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติของจีน (Golden Week) ซึ่งเป็นวันหยุดยาวและฤดูท่องเที่ยวสำคัญของตลาดจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมนี้
“ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 กันยายน 2568 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 3,312,151 คน โดย ททท.เชื่อมั่นว่าจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ได้ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และการปรับภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Nihao Month จะเป็นแรงส่งสำคัญให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว
ภายใต้โครงการ Nihao Month มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ “Thailand, Told by You – UGC Challenge & FAM Trip” ซึ่งเปิดโอกาสให้ Content Creators จีนร่วมประกวดสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนเสน่ห์ไทย ภายใต้แนวคิด “5 Must Do in Thailand” และ “Soft Power 5F” ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2568โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ร่วมเดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 5-11 ตุลาคม 2568 เพื่อสัมผัสประสบการณ์และถ่ายทอดการเดินทางผ่านสื่อออนไลน์ของตัวเอง
การเข้าร่วมกิจกรรม “Amazing Mid-Autumn in Thailand, Welcome Reception” ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ณ One Bangkok ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง KOLs และ Influencers ชื่อดังจากจีน จะมีโอกาสได้พบปะนักร้องและศิลปินชื่อดังขวัญใจชาวจีน ได้แก่ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ ป้อง- ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม อาทิ การทำขนมไหว้พระจันทร์ การเขียนพู่กันจีน และกิจกรรมเวิร์กชอปร่วมสมัย ตลอดจนเดินทางสัมผัสและแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยใน 4 เส้นทางได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, พัทยา จังหวัดชลบุรี, จังหวัดภูเก็ต และ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “Chinese Passport Privilege” ระหว่างวันที่ 20 กันยายน -31 ธันวาคม 2568 มอบสิทธิพิเศษ Grand Privilege ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเดินทางมาไทย เพียงแสดงหนังสือเดินทางจีนสามารถรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สปา และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมรายการ ทั้งห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เกต อาทิ Siam Center, Siam Discovery, ICONSIAM, Central Department Store, One Bangkok, The Mall, EM District, Big C, Lotus, Makro, Tops ที่ร่วมกันมอบสิทธิพิเศษและความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
ขณะเดียวกัน ททท. ยังได้จัดกิจกรรม Joint Promotion ร่วมกับพันธมิตรแพลตฟอร์มชั้นนำของจีนทางด้านไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยวและการชำระเงิน อาทิ Meituan, Ctrip, Alipay เพื่อมอบสิทธิพิเศษ อาทิ ส่วนลด, Cash Back, E-Coupon สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการในประเทศไทย พร้อมทั้งทำกิจกรรม Live Streaming ร่วมกับผู้มีอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ของตลาดจีน เพื่อมุ่งสื่อสารกับกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง นักเดินทางรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มที่มีแนวโน้มเดินทางซ้ำอีกด้วย