อั้นได้อั้นไว้ก่อน! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลดลง 30 สตางค์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน PTT Station ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 24 ก.ย. 2568 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น UULG = 40.94, GSH95 = 32.65, E20 = 30.44, GSH91 = 32.28, E85 = 28.39, พรีเมี่ยม GSH95 = 40.84, HSD = 31.94, พรีเมี่ยมดีเซล = 43.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้น ยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
เช่นเดียวกับ บางจากฯ ที่ประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น Hi Premium 97 สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม BCP Retail Price: GSH95S EVO 32.65/ GSH91S EVO 32.28/ GSH E20S EVO 30.44/ GSH E85S EVO 28.39 Hi Premium 97 (GSH95++) 49.84 / Hi Diesel S 31.94/ Hi Premium Diesel S 46.14 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.) โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2568 เป็นต้นไป