ทะลุพัน! ราคาทองวันนี้ ปรับขึ้น 1,050 บาท ปิดตลาดทองรูปพรรณ 57,800 บาท

ทะลุพัน! ราคาทองวันนี้ ปรับขึ้น 1,050 บาท ปิดตลาดทองรูปพรรณพุ่งขึ้นเป็น 57,800 บาท
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้าทองคำรายงานงานสถานการณ์ราคาทองคำวันนี้ เมื่อเวลา 17.15 น. ตลอดทั้งวันปรับขึ้น-ลง 15 ครั้ง รวมปรับขึ้นบาทละ 1,050 บาท
โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 56,900 บาท ขายออกบาทละ 57,000 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,758.48 บาท ขายออกบาทละ 57,800 บาท
ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 3,787.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทั้งนี้นับจากต้นปี ราคาทองปรับขึ้นรวม 14,600 บาท โดยเดือนกันยายนตั้งแต่ 1 กันยายนถึง 23 กันยายน ปรับขึ้นรวม 4,400 บาท
อย่างไรก็ตามราคาทองคำเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องขานรับคาดการณ์เฟดยังคงเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินโดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ เข้าสู่ช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
ทั้งนี้ราคาทองทะยานขึ้นมากกว่า 40% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ หลังจากพุ่งขึ้น 27% ในปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยหนุนหลักสำคัญๆ อยู่ที่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและการเข้าซื้อทองของธนาคารกลาง รวมทั้งแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจและด้านภูมิรัฐศาสตร์