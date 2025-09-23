ไฮเซ่นส์ ปักหมุดชลบุรี ทุ่ม 4.7 พันล้าน ผุดนิคมอุตฯการผลิตอัจฉริยะ 400 ไร่ ดันไทยฮับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาเซียน
น่าจับตาอย่างยิ่ง“Hisense” (ไฮเซ่นส์) ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก หลังเดินหน้าปักหมุดขยายการลงทุนในประเทศไทย ด้วยมูลค่า 4,700 ล้านบาท
จัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ Hisense” ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี 2 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทตู้เย็นและเครื่องซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง CLMV
โดยโครงการนี้ถูกสร้างบนพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ คาดว่าแผนระยะที่ 1 จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกลางปี 2569 และสามารถรองรับกำลังการผลิตได้มากกว่า 2.6 ล้านเครื่องต่อปี
การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Hisense ในการขยายเครือข่ายการผลิตและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
“โทมัส เทา” ผู้จัดการทั่วไป HHA Industrial Park กล่าวว่า Hisense ในฐานะหนึ่งในบริษัทจีนรายแรกๆ ที่ก้าวสู่เวทีโลก เริ่มขยายธุรกิจโดยยึดกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดต่างประเทศเป็นแกนหลักอย่างต่อเนื่อง และในปี 2567 บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายใหม่สู่ “การสร้างองค์กรระดับโลกและเป็นแบรนด์ระดับโลก” Hisense จึงเดินหน้ากลยุทธ์ “Local for Local” เพื่อสร้างเครือข่ายครบวงจรผ่านศูนย์ปฏิบัติการ 7 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) 30 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรม 36 แห่งทั่วโลก
โดย Hisense เลือกประเทศไทยให้เป็นหนึ่งประเทศยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการลงทุนตั้งฐานการผลิตและเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอาเซียน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลก
“จึงทุ่มงบลงทุน 4,700 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ Hisense” ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 2 บนพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ พร้อมเดินหน้าพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 คาดว่าจะก่อสร้างแผนระยะที่ 1 แล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งปีหลัง 2569 ”
ด้วยทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งด้านการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ทำให้ Hisense สามารถรองรับความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
“ครึ่งแรกของปี 2568 Hisense ประเทศไทยสามารถสร้างสถิติการเติบโตของยอดจำหน่ายภายประเทศได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ขยายตัวอย่างโดดเด่นถึง 27% และเครื่องซักผ้าที่ขยายตัวสูงถึง 61% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยและความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อคุณภาพ นวัตกรรม และการบริการของแบรนด์ Hisense อย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การขยายการลงทุนทุ่มงบประมาณกว่า 4,700 ล้านบาท จัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ Hisense
”
ทั้งนี้การดำเนินการขยายการลงทุนของ Hisense ครั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้พลังงานหมุนเวียน ระบบการจัดการน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจด้าน ESG ของบริษัทที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นตลาดแรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู้ชุมชน พร้อมสามารถสร้างงานให้ผู้คนในจังหวัดชลบุรีได้กว่า 1,200 ตำแหน่ง
สำหรับการลงทุนในแผนระยะที่ 2 (ปี 2570-2571) Hisense เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องซักผ้าระดับพรีเมียมขนาดใหญ่ พร้อมลงทุนเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลาง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาคได้อีกระดับ พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน และส่วนแผนระยะที่ 3 (ปี 2572 – 2573) Hisense เตรียมลงทุนเพื่อขยายอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (new S-curve )
“ปี 2567 ที่ผ่านมา Hisense ยังขยายการลงทุน 2,100 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะไฮเซ่นส์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็นซี จังหวัดระยอง บนพื้นที่กว่า 98 ไร่ เป็นอีกก้าวสำคัญเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะมีกำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศสูงสุดถึง 3 ล้านเครื่องต่อปี สร้างงานให้คนในชุมชนมากกว่า 1,500 คน สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Hisense ที่มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย สะท้อนความเชื่อมั่นการลงทุนระยะยาวในไทย”โทมัส เทา กล่าว