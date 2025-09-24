พรุ่งนี้ ชมรมร้านอาหาร พบภท. ยื่น 7 ข้อ อุ้มเอสเอ็มอี-กระตุ้นศก.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโฮสเทล ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 10.30 น. มีนัดหมายเข้าพบกับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ณ ทำการพรรคภูมิใจไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหาร SMEs ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพราะนโยบายคนละครึ่ง ร้านอาหารที่เป็น SMEs นิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ พร้อมนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเสนอต่อนายอนุทิน เช่น การใช้มาตรการภาษีซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐ
นายสรเทพกล่าวว่า โดยจะมีการยื่นข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีรวมประมาณ 7 กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบด้วย
1. เร่งเดินหน้าโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ขาย และธุรกิจระดับรากหญ้า รวมถึงร้านอาหาร SMEs ที่อยู่ในระบบภาษี นิติบุคคล
2. ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคล โดยเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริโภคและภาคธุรกิจ
3. ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ดอกเบี้ยไม่เกิน 2.5% พร้อมให้ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ค้ำประกัน
4. แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปี 2568 และระยะยาวในปี 2569 โดยมีการทำโปรโมชั่น กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาประเทศไทย มากกว่าอยากไปประเทศอื่นในอาเซียน
5. ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เรียกร้องให้ รัฐมนตรีท่านใหม่ กระทรวงพาณิชย์เร่งควบคุมราคาสินค้าสำคัญในภาคการเกษตร
6. ควบคุมราคาพลังงานช่วงไตรมาสสุดท้าย เสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมราคาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน
7.ปลดล็อก คำสั่งคณะปฏิวัติ 2515 ที่ห้ามขายแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00.น. สำหรับร้านอาหาร