AIS-TRUE จัดรถโมบายล์ ขยายสัญญาณ หลังถนนทรุด สายไฟเบอร์-เสาสัญญาณมือถือชำรุด

สำนักงาน กสทช. สั่งการผู้ประกอบการนำรถโมบายล์ ดูแลสัญญาณมือถือ เหตุถนนทรุด
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ทำให้สายไฟเบอร์รวมทั้งเสาสัญญาณมือถือบางส่วนได้รับความเสียหาย
สำนักงาน กสทช. จึงได้สั่งการให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์ เร่งนำรถโมบายล์ เพื่อช่วยขยายสัญญาณในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นปกติ
โดยสำนักงาน กสทช. จะติดตามสถานการณ์และประสานกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์สายลม ซึ่งเป็นแม่ข่ายการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ