มติชนจับมือ AIS จัดสัมมนา Talks for Thailand 2025 เจาะลึกเหลื่อมล้ำ AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เปิดเผยว่า วันที่ 22 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. หนังสือพิมพ์มติชนร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จัดสัมมนาเพื่อสังคม Matichon-AIS Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม โดยเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำยังเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน โลกได้มีเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ AI ที่ทั่วโลกให้ความหวังว่าจะเป็นตัวช่วยให้มนุษย์ในการทำงาน แต่ขณะเดียวกันก็มีความหวาดระแวงว่า AI จะส่งผลร้าย
นายนฤตย์กล่าวว่า สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มติชนเห็นว่า หากประเทศไทยสามารถนำ AI มาช่วยเพิ่มความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ได้ น่าจะเป็นเรื่องดี เพราะจะได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคม ทราบว่าปัจจุบันมีความพยายามใช้ AI มาช่วยในการสร้างความเท่าเทียมกันแล้ว มติชนจึงร่วมกับ AIS จัดสัมมนาในรูปแบบ Talks for Thailand ขึ้นมา
นายนฤตย์กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาครั้งนี้มติชนได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ทั้งเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มาแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเติมเต็มความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีข้อมูลด้านความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนามองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบัน และร่วมกันผลักดันให้สังคมไทยไปสู่ความเท่าเทียม
นายนฤตย์กล่าวว่า ขณะเดียวกันทาง AIS นั้น ได้รับรางวัลองค์กรแห่งความเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันทุกคนทราบว่า AIS มีความโดดเด่นในด้านโทรคมนาคม ดังนั้น หากได้ฟังมุมมองขององค์กรที่ทำเรื่องโทรคมนาคม และเห็นความสำคัญของการสร้างความเท่าเทียม น่าจะได้ไอเดียที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญ น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
“นอกจากนี้ยังมี นายเรืองโรจน์ พูลผล ประธาน กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน AI และมองเห็นโอกาสการเติบโตของ AI ในประเทศไทย ได้มาฉายภาพความเป็นไปได้ในการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการทำให้สังคมเกิดความเท่าเทียม” นายนฤตย์กล่าว และว่า ในตอนท้าย มติชนได้เชิญผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการสาธารณสุข และด้านเทคโนโลยี มารวมอยู่ในวงเดียวกัน เพื่อช่วยกันมองความเป็นไปได้ในการผลักดันการใช้ AI มาเติมเต็มความเท่าเทียมในสังคมในด้านต่างๆ
สำหรับวิทยากรที่เชิญมาร่วมในวงสัมมนานี้ประกอบด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และผศ.ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเลยเข้าร่วมงานเสวนาในวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. ได้ที่ https://forms.gle/WFiVgERHc4ceyp8J6 โดยมีที่นั่งจำกัด