ส่งออกเริ่มแผ่ว ส.ค.โตเหลือ 5.8% พณ.ชี้เหตุตื่นภาษีทรัมป์ตุนสินค้าคลี่คลาย ส่งออกทองไปลาวพุ่ง73.8% จ่อติดกัมพูชา
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม 2568 มีมูลค่า 27,743.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5.8% ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 5.4% ทั้งนี้ แม้การส่งออกเดือนสิงหาคมคงเป็นบวกแต่ขยายตัวในอัตราชะลอตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน และหลังจากสหรัฐประกาศใช้อัตราภาษีตอบโต้ ( Reciprocal Tariff )สินค้านำเข้าจากทั่วโลก ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่การนำเข้าเดือนสิงหาคม มีมูลค่า 29,707.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 15.8 % ไทยจึงขาดดุล 1,964.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การส่งออก 8 เดือนแรกปี 2568 มีมูลค่า 223,175.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.3% หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ก็ยังขยายตัว 13.3% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 224,880.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.3% และไทยยังขาดดุลการค้า 1,704.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ การส่งออกเดือนสิงหาคมที่ขยายตัวในอัตราลดลง เหลือแค่ 5.8% จากหลายเดือนก่อนหน้าขยายตัวเฉลี่ยกว่า 30% ปัจจัยจากการส่งออกสินค้าเกษตร หดตัว 13.6% สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม หดตัว10.7% แต่สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 11.2 % รายการสินค้าเกษตรที่หดตัวมาก อาทิ ข้าว 30.1% ยางพารา 27.9 % ผลไม้สด 16.9 % รายการสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรที่หดตัว อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง 10.3% น้ำตาลทราย 14.2 % อาหารสัตว์ 5.6% ส่วนรายการสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป 26.1% ไขมันและน้ำมันจากพืชสัตว์ 16.6% สำหรับตลาดส่งออก 5 อันดับแรกที่ขยายตัวสูง คือ สวิตเซอร์แลนด์ 145.3% สหราชอาณาจักร 20.2% เอเชียใต้ 17.5% ลาตินอเมริกา 13.3% และสหรัฐ 12.8 %
“ เริ่มเห็นสัญญานการส่งออกของไทย ชะลอตัวลงแล้ว สะท้อนจากตลาดสหรัฐเริ่มขยายตัวลดลง โดยกรกฎาคม ขยายตัว 31.4% สิงหาคมเหลือ 12.8% ผลจากภาษีสหรัฐเริ่มตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2568 ขณะเดียวกันยังมีผลกระทบจากค่าเงินบาทผันผวนและแข็งค่าเร็ว ” นายพูนพงษ์ กล่าว
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกช่วง 4 เดือนที่เหลือของปี 2568 คาดยังคงขยายตัวต่อเนื่องแต่ขยายตัวในอัตราลดลง หลังความกังวลต่อผลกระทบจากมาตรการภาษีทรัมป์ผ่อนคลายลง การนำเข้าสินค้ามากกว่าปกติคลี่คลายลง หลังสหรัฐฯบรรลุการเจรจาและทำข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศในทุกภูมิภาค ซึ่งจะมีผลต่อการเร่งนำเข้าช่วงก่อนหน้าและอุปสงค์ที่อ่อนแอ คาดว่าการสะสมสินค้าคงคลังเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตชะลอแล้ว สถานการณ์การค้าชายแดนคงยืดเยื้อ นโยบายเร่งการส่งออกข้าวของอินเดีย เศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัว อีกประเด็นที่เพิ่มความกังวลอย่างมากคือ เงินบาทแข็งค่าเร็วต่อเนื่อง เหล่านี้เป็นปัจจัยกดดันผู้ส่งออกของไทยในโค้งสุดท้ายปีนี้
“จากปัจจัยที่มีอยู่ คาดการณ์ว่าการส่งออกที่เหลือน่าจะมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 24,000-245,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนเป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าขยายตัวทั้งปีนี้ 2568 ไว้ที่ 2-3% แต่หากดู 8 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวได้ 13% แล้ว เชื่อว่าทั้งปีจะขยายตัวได้เกินเป้าที่วางไว้ ซึ่งการปรับนโยบายขึ้นกับนโยบายผู้บริหารต่อไป ” นายพูนพงษ์กล่าว
นายพูนพงษ์ กล่าวว่าสำหรับการส่งออกทองคำสิงหาคม 2568 มีมูลค่า 1,111.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 144 % ตลาดหลักคือ สวิตเซอร์แลนด์มูลค่า 593.4 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ กัมพูชา 197.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ลาว 135.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรวม 8 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกทองรวม 8,733.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 87.7 % ส่งออกไปสวิตเซอแลนด์มากสุด 3,824.9 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ กัมพูชา 2,346.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และลาว 1,177.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 159.9% 28.4% และ 73.8 % ตามลำดับ และมีสัดส่วนส่งออก 43.8% 26.9 % และ 13.5% ตามลำดับ ทั้งนี้ สาเหตุทำให้มีการส่งออกไปกัมพูชามาก เนื่องจากทองคำเป็นทรัพย์สินปลอดภัย รวมทั้งคนกัมพูชานิยมซื้อทองมอบให้กันในเทศกาลสำคัญๆ ส่วนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือไม่ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง
ขณะที่ไทยนำเข้าทองคำ ในเดือนสิงหาคมรวม 1,335.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 29.7% และรวม 8 เดือนแรก นำเข้ารวม 12,928.4 ล้านเหรียสหรัฐ ขยายตัว 39.5% โดยนำเข้ามากสุดจากจีน 3,352.6 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 25.9% ตามด้วย สวิตเซอแลนด์ และฮ่องกง 2,696.9 ล้านเหรียญสหรั และ 2,502.5 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 20.9% และ 19.4% ตามลำดับ