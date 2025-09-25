ขอยาแรง
งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 48 ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นใน วันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายนนี้
ว่ากันว่าปี 2568 บูธฮอตปรอทแตก ถูกจองเต็ม 100% บิ๊กแบรนด์ตบเท้าเหมาพื้นที่ประชันกันอย่างคึกคัก
ส่งสัญญาณถ้าใครจะซื้อบ้านหรือคอนโดพร้อมอยู่เลย ถ้าไม่มาเดินงานนี้ ถือว่าพลาดอย่างแรง
ตอกย้ำอีกเสียงจาก “พี่เล็ก” ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย ที่ได้ประกาศก้อง งานนี้ทุกค่ายเปิดดีลเด็ด จัดโปรแบบฉ่ำๆ ในรอบ 10 ปี ถือว่าเป็น “โอกาสทอง” ของผู้ซื้อเลยก็ว่าได้
แถมยังกระซิบดังๆ 3 สมาคมอสังหาฯ กำลังรอคอนเฟิร์มจากท่านนายกรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล” เพื่อขอ “ควิกวิน” กระตุ้นภาคอสังหาฯ
ครั้งนี้ขอแบบเน้นๆ ลดดอกเบี้ย 0.5% ลดค่าโอนและจำนองทุกระดับราคา ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็น “ยาแรง” กระชากตลาดอสังหาฯโค้งสุดท้าย เพราะถ้ายาไม่แรง ตลาดก็ซบเซาเท่าเดิม
คงต้องลุ้น ทั่นนายกรัฐมนตรี จะเคลียร์คิวให้ 3 นายกสมาคมอสังหาฯเข้าพบวันไหน และรับข้อเสนออะไรบ้าง!