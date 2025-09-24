กสทช. เปิดหลักสูตรใหม่ รับมือดิจิทัล เสริมแกร่งกฎหมายกิจการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่โรงแรมแบรนดท์ สุขุมวิท สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสถาบันวิทยาการ จัดพิธีเปิด “หลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” โดยมี พล.ต.อ. ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
พล.ต.อ. ดร. ณัฐธร กล่าวว่า กฎหมายถือเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ทั้งในด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกฎหมายจึงต้องปรับตัวควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทใหม่ ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ สำนักงาน กสทช. ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของกฎหมายในกิจการสื่อสาร และได้จัดหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สำนักงาน กสทช. กล่าวว่าเพื่อความสมบูรณ์และประสิทธิภาพสูงสุดของหลักสูตร สถาบันวิทยาการได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้ง ด้านกฎหมาย ด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม มาให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกิจการสื่อสาร การฝึกอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารได้อย่างรอบด้าน รวมทั้งสร้างเครือข่ายสำหรับความร่วมมือในอนาคต
นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้ประกาศข่าวสายเศรษฐกิจช่อง 3 HD และกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการอำนวยการ บริษัท เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ปาฐกถาพิเศษ Public Interest VS. Commercial Interest : สื่อไทยควรเติบโตทางไหนภายใต้กรอบของ กสทช.” เพื่อสื่อสารแนวทางที่สื่อควรจะเติบโตภายใต้บริบทของกฎหมาย
สำนักงาน กสทช. เชื่อมั่นว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล