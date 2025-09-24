ทองคำไทยขาขึ้นตามทองโลก ระยะสั้นปรับฐานเล็กๆ คาดยังไม่หลุดกรอบ 57,000 บาท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 มีการปรับเปลี่ยนราคากว่า 9 ครั้ง เป็นการปรับลดลง 200 บาท 1 ครั้ง ตามด้วยลดลง 50 บาท 2 ครั้ง ก่อนปรับตัวขึ้น 50 บาท 6 ครั้ง ทำให้ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 56,900 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 57,000 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณ รับซื้อ 55,758.48 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 57,800 บาทต่อบาททองคำ ทองสปอต 3,765 สหรัฐต่อออนซ์ อัตราค่าเงินบาท 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาทองคำไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฮั่วเซ่งเฮง เปิดเผยว่า ราคาทองคำโลกมีการปรับตัวขึ้น จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวลงสู่ระดับ 97.30 จากระดับสูงสุดที่ 97.64 อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐ อายุ 10 ปี ได้ปรับตัวลงสู่ระดับ 4.10% หลังจากปรับตัวขึ้น 4 วันติดต่อกัน โดยทำระดับสูงสุดที่ 4.14% ส่งผลให้ตลาดให้ความสนใจบอนด์ยีลด์สหรัฐน้อยลง ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนให้ราคาทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้น แต่ระยะสั้นมีการปรับฐานลงบ้าง จึงประเมินว่า ทองโลกอาจมีการปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 3,750 เหรียญสหรัฐ และมีการฟื้นตัวกลับขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 3,780 เหรียญสหรัฐในภายหลัง แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 3,730 เหรียญสหรัฐ ทองโลกอาจเข้าสู่ระยะขาลงได้ ส่วนราคาทองคำไทยจะวิ่งขึ้นตามการปรับเปลี่ยนของทองคำโลกเป็นหลัก แต่ยังไม่หลุดบริเวณแนวต้านที่ 57,000 บาทต่อบาททองคำ
นายธนรัชต์ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวราคาทองคำ คือ การที่สหรัฐได้เผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (พีเอ็มไอ) ภาคการผลิตและบริการ หดตัวลงมากกว่าครั้งก่อน ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้นำภาคธุรกิจเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยยังคงเน้นย้ำจุดยืนเดียวกันกับการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 17 กันยายน ในการกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อพยุงตลาดแรงงานที่อ่อนแอทั้งในด้านอุปสงค์-อุปทาน และมีมุมมองว่าเงินเฟ้อที่ตรงตัวสูงนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราว รวมทั้งได้ย้ำถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงและยืดเยื้ออย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ทำให้ต้องติดตามต่อว่าผลจะส่งต่อการเคลื่อนไหวราคาทองคำอย่างไร