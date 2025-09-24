สมาคมโทรคมฯ มอบเงินบริจาค สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม ได้นำผู้แทนคณะกรรมการบริหาร มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 35 ปี สทค. 14 กันยายน ที่ผ่านมา จำนวนเงิน 151,000 บาท โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย