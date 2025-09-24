ศุภาลัย เขย่าทำเลฝั่งธน เปิดขายคอนโดใหม่ตร.ม.ละ 77,000 บาท ต่ำกว่าคู่แข่ง

ศุภาลัย เขย่าทำเลฝั่งธน เปิดขายคอนโดใหม่ตร.ม.ละ 77,000 บาท พรีเซล 18-19 ต.ค.นี้
หลังประกาศ Sold Out ยกตึก โครงการ “ศุภาลัย เอลีท สุขุมวิท 39 ” คอนโดมิเนียม สูง 25 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 192 ยูนิต กวาดยอดขาย 2,100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
ล่าสุด“ศุภาลัย”รุกต่อทำเลโซนฝั่งธนบุรี ดีเดย์วันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 เปิดพรีเซลโครงการ“ศุภาลัย พรีเมียร์ ตากสิน-วงเวียนใหญ่”
“ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังปิดการขายศุภาลัย เอลีท สุขุมวิท 39 อย่างรวดเร็วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้เปิดตัวศุภาลัย พรีเมียร์ ตากสิน-วงเวียนใหญ่ มูลค่าโครงการ 2,650 ล้านบาท บนทำเลฝั่งธนบุรี ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ใกล้สายสีเขียว และMRTสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ภาพรวมตลาดคอนโดฯเขตคลองสานพบว่าอัตราการดูดซับยังคงสูงกว่าตลาดโดยรวม สะท้อนยังมีความต้องการแท้จริง ขณะที่ซัพพลายมีจำกัด โดยเฉพาะคอนโดฯระดับกลาง-บน ยูนิตขนาดเล็ก
“ราคาขายเฉลี่ยในพื้นที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 106,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารต้นทุน ทั้งราคาที่ดิน ค่าก่อสร้างทำให้ศุภาลัยเปิดขายโครงการนี้ ในราคาเฉลี่ย 77,000 บาทต่อตร.ม. ต่ำกว่าคู่แข่งในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ”ไตรเตชะกล่าว
“ไตรเตชะ”กล่าวว่า ศุภาลัยมองเห็นศักยภาพฝั่งธนฯ ที่ไม่ใช่แค่ทำเล แต่คือจังหวะที่ใช่ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาคอนโดพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ ยังสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งการอยู่อาศัยและโอกาสลงทุน ซึ่งโครงการผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)แล้ว เป็นอาคารสูง 38 ชั้น ประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 2 ยูนิต ห้องชุดพักอาศัย 828 ยูนิต รูปแบบ 1-4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 35-190 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 2.19-18 ล้านบาท
การออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิค โดดเด่นด้วยแปลนและฟังก์ชันของห้องพักถูกออกแบบตามทิศทางแสงและลม อาทิ ยูนิตทิศเหนือ-ตะวันออก รับแสงอ่อน ไม่ร้อน เหมาะกับผู้ที่ใช้ชีวิตในห้องเป็นหลัก เน้นฟังก์ชันยืดหยุ่น ใช้งานได้หลากหลาย ไม่เน้นครัวหนัก ส่วนยูนิตทิศตะวันตกวางครัวติดผนังนอก ระบายอากาศดี พร้อมห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่แต่งตัว ห้องนั่งเล่นรับแสงเต็มวัน