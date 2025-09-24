ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น คอนโดพร้อมอยู่ เลี้ยงสัตว์ได้ ใกล้ BTS
ใครมีงบไม่เกิน 2 ล้านบาท อยากซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า วันนี้พาส่องโครงการ”ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น” ของบริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) อีกหนึ่งโครงการภายใต้คอลเลกชั่น”คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้”
โครงการอยู่ห่างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีสายลวดเพียง 0 เมตร สามารถเดินทางต่อเดียวถึงสยาม มีเนื้อที่กว่า 3 ไร่ จำนวน 1 อาคาร สูง 25 ชั้น จำนวน 1,044 ยูนิต กับร้านค้า 1 ยูนิต มีมูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท รูปแบบห้องเพดานสูง 4.2 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 22-34.5 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท
พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ล็อบบี้, Co – Working Space, Sky Lounge , สวน 3 จุด, สระว่ายน้ำ, ห้องสันทนาการ, ฟิตเนส และพื้นที่ส่วนกลางสำหรับสัตว์เลี้ยง Pet Club ยังมีอาคารที่จอดรถ 1 อาคาร ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วโครงการ ควบคุมการเข้าออกด้วยคีย์การ์ด
อีกไฮไลท์คือที่สุดแห่งวิวแม่น้ำ เพราะโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและทะเลบางปูที่สวยที่สุดในสมุทรปราการได้ด้วยนั่นเอง
ปัจจุบันโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ มียูนิตเหลือขายประมาณ 10% เหมาะทั้งซื้อเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าและซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง เพราะอยู่ใกล้แหล่งงานใหญ่ อย่างนิคมอุตสาหกรรมบางปู ใกล้สถานพยาบาลและสถานศึกษาอีกด้วย