รฟม. สั่งผู้รับจ้างงานโยธาสายสีม่วงฯ เร่งถมดินปิดปากอุโมงค์ พร้อมเสริมแนวกั้นกันน้ำฝนไหลลงหลุมยุบ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่าตามที่ เกิดเหตุพื้นถนนทรุดตัว บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น – ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2568 นั้น
นายกาจผจญ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบัน รฟม. ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างงานโยธ เร่งดำเนินการถมดินกลับ โดยใช้กระสอบทรายและหินคลุก เพื่อหยุดการไหลของดินและน้ำใต้ดินเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า ลดการทรุดตัวของดินโดยรอบ รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพของดินมากขึ้น ก่อนเข้าดำเนินงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป
รวมถึงมีการกั้นพื้นที่โดยรอบบริเวณหลุมที่มีการทรุดตัวเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทั้งใช้กระสอบทรายเสริมเป็นแนวกั้นไม่ให้น้ำฝนไหลลงไปหลุมยุบเพิ่มเติม