หัวเว่ย ผนึก เอสไอเอส ยกระดับเทคโนโลยีเอสเอ็มอีไทยผ่านโซลูชัน HUAWEI eKit​

หัวเว่ยเดินหน้าขยายตลาดองค์กรต่อเนื่อง ประกาศแต่งตั้ง “บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เป็นพันธมิตรล่าสุดในการผลักดันเทคโนโลยีองค์กรเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในประเทศไทย เพื่อขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน

นายวิลเลี่ยม จาง ประธานธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจต่างๆในทุกขนาด โดยหัวเว่ยเข้าใจถึงความต้องการด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในธุรกิจแต่ละภาคส่วน ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงในแต่ละองค์กร

สำหรับการประกาศความร่วมมือกับบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนในระดับ HUAWEI Gold Distribution Partner อย่างเป็นทางการในประเทศไทยในครั้งนี้ +นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของหัวเว่ยในการเพิ่มช่องทางในการนำเทคโนโลยีเข้าถึงองค์กรในทุกขนาดได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะความแข็งแกร่งของเอสไอเอส ในฐานะตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รายใหญ่ของประเทศไทยมามากกว่า 25 ปี ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เอสไอเอสจะสามารถนำเสนอ โซลูชันระดับองค์กรภายใต้แบรนด์ HUAWEI eKit เข้าสู่ตลาดเอสเอ็มอีไทยได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดย่อมโดยเฉพาะ อ้างอิงจากประสบการณ์ของหัวเว่ยในอุตสาหกรรมไอซีที และการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลทั่วโลก หัวเว่ยในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจในไทยมากว่า 26 ปี มุ่งสนับสนุนการยกระดับเอสเอ็มอีไทยด้วย ผลิตภัณฑ์โซลูชัน HUAWEI eKit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสใหม่ในยุคดิจิทัล

ด้านนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับหัวเว่ยในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดการนำเอาเทคโนโลยีองค์กรเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีมาพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไอทีไทยทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของทั้งสององค์กร ที่ต้องการสร้างการเติบโต พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ โดยแผนงานเบื้องต้นสำหรับการผลักดัน HUAWEI eKit จะเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มภาพและเสียง (Audio visual) เป็นหลัก โดยบริษัทมองว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานการประชุมอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันขององค์กรและประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรในทุกขนาด ซึ่งจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์จออินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะของหัวเว่ยที่เรียกว่า Intelligent Collaboration หรือ “IdeaHub (ไอเดียฮับ)”

สำหรับปี 2568 กลุ่มผลิตภัณฑ์ HUAWEI eKit IdeaHub จะครอบคลุมหลายรุ่น อาทิ IdeaHub Board Pro 3, B3 และ S2 รวมถึงโซลูชัน CloudLink สำหรับการประชุมผ่านวิดีโอระดับ 4K พร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ หัวเว่ยและเอสไอเอสเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางดิจิทัลของเอสเอ็มอีไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตต่อไป โดยในอนาคต HUAWEI eKit จะยังคงเดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน, พัฒนาระบบช่องทางการขายที่แข็งแกร่ง พร้อมสร้างตลาดที่เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ โดยผ่านระบบการตลาดที่เหมาะสมและแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ HUAWEI eKit จะช่วยพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาตัวแทนในขั้นต่างๆ ทั้งผู้ติดตั้งและตัวแทนรายย่อย หัวเว่ยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จะช่วยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดเอสเอ็มอีในประเทศได้เป็นอย่างดี

