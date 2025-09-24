พฤกษา ส่ง ไอเพลิน บุกตลาดอพาร์ตเมนต์ นำร่องบ่อวิน ลำลูกกา รังสิต ค่าเช่า 2,500-3,000 บาท
วันที่ 24 กันยายน นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการรับสร้างบ้านภายใต้แบรนด์ แพลนท์เนอรี่ บาย พฤกษา บริษัทในเครือบมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า ได้ขยายไลน์ธุรกิจสู่ตลาดอพาร์ตเมนต์ให้เช่า ภายใต้แบรนด์ ไอเพลิน (iPlearn) เพื่อสร้างรายได้ประจำหรือRecurring Income รองรับกับเทรนด์ตลาดเช่าที่มาแรงกว่าการซื้อบ้านใหม่ ซึ่งยังประสบปัญหากู้แบงก์ไม่ผ่านสูง นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจการก่อสร้าง และโรงงานพรีคลาสท์ โดยตั้งเป้า 3 ปี จะมีจำนวน 10,000 ห้อง เน้นทำเลใกล้แหล่งงาน สถานศึกษาและในเมือง มีทั้งห้องพัดลมและปรับอากาศ ค่าเช่าเริ่มต้น 2,500-5,000 บาทต่อเดือน จับกลุ่มลูกค้า 3 ระดับ ได้แก่ ระดับล่างเป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ระดับกลางเป็นนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศรุ่นใหม่ที่เน้นการเช่า และระดับบนเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในเมือง
นายปิยะกล่าวว่า แนวทางการลงทุน จะแบ่งการพัฒนาเป็นประมาณ 2-3 เฟส บนที่ดินเดิมของพฤกษา และมีบริษัทมืออาชีพด้านอพาร์ตเมนต์มาช่วยบริหารจัดการให้ โดยเฟสแรกจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2568 นำร่อง 3 ทำเล เพื่อทดลองตลาด มีจำนวน 300 ห้อง ค่าเช่า 2,500-3,000 บาทต่อเดือน ได้แก่ ย่านบ่อวิน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ดินบนโครงการเดิมของพฤกษาที่นำมาพัฒนาเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่า เนื่องจากอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมและแหล่งงาน, ลำลูกกา จะเป็นที่ดินเดิมโรงงานพรีคลาสท์และรังสิต คลอง2 ใกล้กับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และแหล่งงาน ทั้งนี้แม้ตลาดอพาร์ตเมนต์ปัจจุบัน มีคู่แข่งมาก แต่ใน 3 ทำเลนี้ มีอัตราการเช่ามากกว่า 90% และมั่นใจโปรดักส์ มีดีไซน์ทันสมัย และราคาเข้าถึงง่าย จะได้รับการตอบรับจากตลาด
ก่อนหน้านี้ น.ส.ปัทมา ปิยะมณีพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง เดินหน้าภายใต้กลยุทธ์ The Strategic Rebound เสริมความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตยั่งยืน ผ่านการปรับโครงสร้างพอร์ต ผสานพลังธุรกิจในเครือ และต่อยอดโมเดลธุรกิจใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมพฤกษา พาส โซลูชันเช่าซื้อยืดหยุ่น เช่าก่อน ซื้อทีหลัง โดยเงินค่าเช่านำไปเป็นเงินดาวน์เมื่อซื้อบ้านจริงและเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำผ่านแบรนด์ ไอเพลิน ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ผลตอบแทนค่าเช่า 6-8% ต่อปี