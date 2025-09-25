ทอท. แต่งตั้ง ‘ปวีณา’ นั่ง ผอ.ใหญ่คนใหม่ สานต่อภารกิจด่วน แก้สัญญาดิวตี้ฟรี–ขยายสุวรรณภูมิ

บอร์ด ทอท. แต่งตั้ง ‘ปวีณา’ นั่งผอ.ใหญ่คนใหม่ สานต่อภารกิจแก้สัญญาดิวตี้ฟรี–ขยายสุวรรณภูมิ
รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT หรือ ทอท.แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บอร์ด ทอท. มีมติเห็นชอบให้ น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ หลังจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT หรือ ทอท. ซึ่งมี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นประธานได้สรุปผลคะแนนการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนใหม่ จากผู้สมัครจำนวน 3 ราย ซึ่งพบว่าน.ส.ปวีณา มีผลคะแนนสูงสุด เกินกว่า 90% จึงมีการนำเสนอชื่อให้บอร์ด ทอท.พิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ภารกิจสำคัญที่ น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ จะเข้ามาสานต่อภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญหลายด้าน อาทิ
1. การแก้ปัญหาสัญญาดิวตี้ฟรี คิงเพาเวอร์: ภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการหาแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญาดิวตี้ฟรีกับคิงเพาเวอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและ ทอท. สามารถดำเนินงานร่วมกันได้ ขณะนี้ ทอท. อยู่ระหว่างการว่าจ้างมหาวิทยาลัยชั้นนำมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและสัญญา คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2568 นี้
2. แผนลงทุนขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน: ทอท. ยังต้องเร่งดำเนินการในภารกิจสำคัญด้านการลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่
1.โครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท
2.โครงการอาคารด้านทิศใต้ของสุวรรณภูมิ (South Terminal) มูลค่า 1.7 แสนล้านบาท
สำหรับ ประวัติ น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ ทอท. และมีประสบการณ์การทำงานหลากหลายใน ทอท. ทั้งด้านการพาณิชย์และการก่อสร้าง โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนได้รับการเสนอชื่อคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT
ประวัติการศึกษาและการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ปริญญาเอก: สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (Civil Engineering and Modern Science) จากมหาวิทยาลัยโอคายามา ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาโท: สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารระบบ (Social System Management) จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาตรี: สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรกรรมการ: ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 339/2023 และหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 49/2023 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)