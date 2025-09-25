รฟม.-สายสีม่วง เตรียมแถลงวันนี้ ชี้แจงเหตุถนนทรุด หน้า รพ.วชิรพยาบาล

รฟม.-สายสีม่วง เตรียมแถลงวันนี้ ชี้แจงเหตุถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 25 กันยายน รายงานจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ทาง รฟม. จะมีการแถลงข่าวชี้แจงเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดย การแถลงข่าวจะจัดขึ้นเวลา 11.00 น. ณ บริเวณอาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โดยมีนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. และผู้แทนจากกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที–พีแอล เข้าร่วมให้ข้อมูล