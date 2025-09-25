“อรรถพล” เข้าก.พลังงานวันแรก ให้คำมั่นดูแลราคาพลังงานไม่เป็นภาระปชช.
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังสักการะพระพรหมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงพลังงาน เวลา 8.09 น. ว่า ปลายปีแนวโน้มราคาพลังงานสูงขึ้น เบื้องต้นจะดูแลราคาพลังงานไม่ให้สร้างภาระประชาชน จะดูทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้นโยบายภาพกว้าง จะเน้นพลังงานสีเขียว เพราะไทยกำลังเข้าสู่เน็ตซีโร่ สังคมคาร์บอนต่ำ ดังนั้นในเชิงนโยบายจะทำได้หลายรูปแบบ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนให้มากที่สุด
นายอรรถพล กล่าวว่า นอกจากนี้จะเร่งหารือกับนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ถึงรายละเอียดงานด้านต่างๆ ที่ปัจจุบันมีเรื่องพิจารณาพอสมควร อาทิ การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน อาทิ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ที่ว่างอยู่ 4 ตำแหน่ง และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(พีดีพี) โดยจะเร่งพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า โดยจะพิจารณาหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
“ช่วงเวลาที่บริหารจะดูแลประชาชนในระยะสั้น ทำเรื่องมั่นคงประเทศระยะยาว พลังงานสีเขียว อย่างนโยบายโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ ก็จะพิจารณาเช่นกัน รวมทั้งแผนพีดีพีที่ต้องเดินต่อ” นายอรรถพลกล่าว