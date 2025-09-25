D จับมือ AOT ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศ แลกซื้อ eVoucherรับสิทธิส่วนลดพิเศษ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ผู้นำธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมครบวงจร กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ AOT สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ใช้บริการสนามบินในประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการโดย AOT ทำการโปรโมท โครงการ SAWASDEE by AOT ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
สำหรับในรูปแบบของออนไลน์ได้มีการทำโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมสะสมคะแนน ผ่านแอปพลิเคชั่น SAWASDEE เพื่อแลกซื้อ eVoucher พร้อมส่วนลดและสิทธิพิเศษ เมื่อใช้บริการทางทันตกรรมในกลุ่ม D ทั้ง 4 แบรนด์ ทั้ง โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ศูนย์ทันตกรรม บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ( BIDC) คลินิก Smile Signature และคลินิก Dental Planet
โดยกิจกรรมทางการตลาด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 และในส่วนของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น มีบัตรกำนัลจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบัตรกำนัลจะมีอายุ 1 ปี และรับส่วนลดตามสิทธิพิเศษที่ได้ เช่น ฟอกสีฟัน 2,390 บาท ลดจาก 7,600 บาท วางแผนรักษารากฟันเทียม 4,999 บาท ลดจาก 12,350 บาท เปลี่ยนฟันใหม่ถาวรด้วยรากฟันเทียมพรีเมี่ยมจากสวีเดน 19,990 บาท ลดจาก 71,500 บาท
นายพรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทางทันตกรรมของกลุ่ม D เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 70% และกลุ่ม D ได้เปิดสาขาในทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่พักของชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเข้ารับบริการ ของกลุ่ม medical tourism และกลุ่มนัก ท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งที่ผ่านมาการให้บริการทันตกรรมของกลุ่ม D ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพราะความเชื่อมั่นและมั่นใจการให้บริการ ความพร้อมด้านให้บริการที่ครบวงจร ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ความทันสมัย สะอาดและปลอดภัย จึงมั่นใจว่าการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับกลุ่ม D ในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการทางทันตกรรมที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ