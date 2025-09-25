คลังชงครม.เคาะ คนละครึ่ง พลัส เริ่มใช้ต.ค.นี้ คนจ่ายภาษีมีเฮ อัพสกิลแม่ค้า ขายออนไลน์

เอกนิติ ชงครม.เคาะ “คนละครึ่ง พลัส” คาดเริ่มใช้จ่ายเร็วสุดเดือน ต.ค.นี้ กระตุ้นคนเข้าระบบภาษี-ยกระดับแม่ค้าเข้าสู่ดิจิทัล
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเสนอโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้ โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและใช้สิทธิได้ทันทีหลัง ครม. เห็นชอบ
โดยสำหรับ “คนละครึ่งพลัส” มีแนวคิดหลัก 2 ด้าน
1. เน้นวินัยการคลังและการเข้าสู่ระบบภาษี – สิทธิที่ได้รับจะพิเศษกว่าสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการเสียภาษี
2.ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย – จะมีการรีสกิลและอัพสกิลพ่อค้าแม่ค้า ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำบัญชีและขายสินค้าออนไลน์ ขยายตลาดจากขายเฉพาะในพื้นที่ไปสู่ระดับอำเภอหรือทั้งประเทศ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้การกำหนดวงเงินงบประมาณและจำนวนผู้มีสิทธิ์ จะต้องรอนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน
“เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็ว แต่ไม่ทำให้การขาดดุลเพิ่มขึ้น ใช้งบเดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาตรการนี้ไม่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่ยังวางรากฐานระยะยาว ด้วยการยกระดับทักษะผู้ค้าให้บริหารจัดการธุรกิจได้ดีขึ้น และสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” นายเอกนิติ กล่าว
ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ คนละครึ่งพลัส จะมีการลงทะเบียนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตามปกติทันที โดยคาดว่าจะเริ่มได้ใช้เร็วสุดปลายเดือนตุลาคม หรืออย่างช้าสุดเต็มที่ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
ทั้งนี้วงเงินต่อรายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดวิธีการใช้งานและฟังก์ชันต่าง ๆ จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการภายหลัง โดยยืนยันว่าผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับแรงจูงใจมากกว่าคนที่อยู่นอกระบบแน่นอน