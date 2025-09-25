‘เรียล สมาร์ท’ เปิดระดมทุน36ล้าน ชูบริการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งเป้าพลิกรายได้-กำไรโต30%
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ภายใต้ชื่อ “REAL25” เมื่อวันที่ 25 กันยายน เป็นวันแรก โดยมุ่งมั่นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Tech) ต่อเนื่อง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับองค์กรโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่ได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์
นายภูกิจ กล่าวว่า เป้าหมายการระดมทุน วงเงิน 36 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุน 25 ล้านบาท ใช้ในการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการให้บริการ (Software as a Service หรือ SaaS) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มความสามารถในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ ส่วนเงินทุน 11 ล้านบาท ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ลงทุนโครงสร้างทีมที่มีความสามารถทั้งวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล และ การออกแบบธุรกิจ
นายภูกิจ กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้ เป็นการระดมทุนโดยมีนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ที่สนใจเข้ามาร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกับบริษัทในระยะยาวในสัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียน และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จะมีสัดส่วนการถือหุ้น ลดลงจาก 100% อยู่ที่ 95% ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ถือหุ้นในสัดส่วน 45.6% นายอุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล 22.08% นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ 16.8% หลังจากการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนกลุ่มใหม่ สัดส่วนการถือครองหุ้นของ นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ลงมาอยู่ที่ 43.32% นายอุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล อยู่ที่ 20.98% นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ อยู่ที่ 15.96%และ ผู้ลงทุนใหม่ถือหุ้นในสัดส่วน 5%
นายภูกิจ กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกว่า 30 อุตสาหกรรมที่ใช้บริการ ทั้งภาคพลังงาน ธุรกิจบริการ สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก โรงพยาบาล และ หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน 5 ผลิตภัณฑ์ และ 5 บริการ มีเป้าหมายรายได้และกำไรเติบโตกว่า 30% ต่อ ปีต่อเนื่องตามแผนธุรกิจ 5 ปี พร้อมมีแผนขยายการให้บริการไปในระดับภูมิภาคเอเชีย สำหรับผลดำเนินงานปี 2567 มีรายได้ 197.95 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจการขยายตัวของตลาดนี้จะขยายตัวอีกมาก สะท้อนจากการคาดการณ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระบุว่า มูลค่าตลาดของ AI Revolution ในไทยมีมูลค่ากว่า 114,000 ล้านบาทในปี 2573 คิดเป็นสัดส่วน 6% ของจีดีพีประเทศ ในส่วนตลาด Data Analytics Software คาดมีมูลค่า 92,000 ล้านบาท ในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น(CAGR) อยู่ที่ 18.3% ในปี 2568
