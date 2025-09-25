ผู้ว่า รฟท. เดินหน้าฟ้องรายแปลง ที่ดินเขากระโดง คาดได้ข้อสรุปใน 1 เดือน

ผู้ว่า รฟท.ยันเดินหน้าฟ้องรายแปลง ที่ดินเขากระโดง ปักธงคาดได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงประเด็นเรื่องที่ดินเขากระโดงว่า การดำเนินคดีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยนโยบายการดำเนินงานในคดีดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิมที่เคยมีการดำเนินการมาแล้ว ถือเป็นแนวทางที่ตรงกันกับนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายวีริศกล่าวว่า ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานของ รฟท.ตั้งแต่แรกคือการฟ้องร้องเอกชนเป็นรายแปลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการฟ้องเพิกถอนโฉนดที่ดิน ในส่วนการเพิกถอนโฉนดทั้งหมดนั้นกรมที่ดินจะต้องดำเนินการ แต่สุดท้ายแล้วการฟ้องร้องรายแปลงและการเพิกถอนโฉนดก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินการมานานแล้ว
นายวีริศกล่าวอีกว่า ส่วนระยะเวลาการฟ้องร้องรายแปลงทั้ง 995 แปลง ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ แต่ยืนยันว่าการดำเนินการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่สามารถทำได้ เพื่อให้เกิดความคืบหน้าตามกฎหมาย คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน