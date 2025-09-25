วารสารการเงิน ชวนร่วมงาน MONEY EXPO 2025 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 12

วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO จะจัดพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 MONEY EXPO 2025 UDONTHANI ภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 10.19 ณ เวทีพิธีเปิด ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เป็นประธานในพิธี
งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน วันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร จังหวัดอุดรธานี โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ ธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน มานำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเอสเอ็มอี ประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ ในโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก (ดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี) NPA ทำเลเด่น ลดราคาสูงสุด 70% ทรัพย์มือสอง ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี นาน 2 ปีแรก เงินหมุนเวียนธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท เฉพาะในงานเท่านั้นฯ ซื้อประกัน รับเงินคืน 8% ผ่อน 0% นาน 6 เดือน ประกันสุดคุ้ม รับ ทองคำแท่ง iPhone16 Pro max Samsung Galaxy S25 (เมื่อชำระเบี้ยตามที่กำหนด) สลากออมทรัพย์ที่ให้สิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว