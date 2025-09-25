เกษตร-พาณิชย์-โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป จัด มหกรรมเกษตรแห่งอนาคต ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
วันที่ 25 กันยายน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.ไอซีซี และประธานที่ปรึกษา ฟาร์ม เอ็กซ์โป นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานจัดงาน ‘โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025’ (TOYOTA FARM EXPO 2025) มหกรรมการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Smart Farmer: เกษตรกรยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดหลัก ‘FREE MAN’s FARM : เกษตรอัตโนมัติ ไร้คน แต่ไม่ไร้ผล’
นายบุญเกียรติ กล่าวว่า งานนี้เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ โดยได้ความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 500 บริษัท ที่มาร่วมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศได้มา “ชม-เช็คอิน-กิน-ช้อป” อย่างเต็มอิ่ม รวมถึงเปิดเวทีสัมมนา ครบทุกประเด็นเกษตรไทยและโลกตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ และเวทีเจรจาธุรกิจแบบครบวงจรไว้ในที่เดียว ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2025 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-9
นอกจากนี้ยังมีการจัดงานร่วม 2 งานใหญ่ระดับประเทศ ได้แก่ ARDA AGRINEXT Thailand 2025 : โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ARDA) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเกษตรกรได้จริง และ Thailand E-Commerce Selection Expo 2025 โดยสมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียน–สากล จับมือผู้ประกอบการจีนและแพลตฟอร์ม E-Commerce ชั้นนำ พร้อมผนึกกำลังครั้งสำคัญจากภาครัฐและเอกชน อาทิ CLP Engineering ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องสีข้าวโดยคนไทยระดับประเทศ ตอกย้ำความภาคภูมิใจ ของอุตสาหกรรมเกษตรไทย, การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การตลาด และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความยั่งยืนและ Net Zero , กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คัดสรรกว่า100 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Agri Plus Awards มาให้ผู้เข้าชมได้ช้อปอย่างจุใจ โอกาสเจรจาธุรกิจการค้า ที่จะทำให้เกษตรกรได้จับมือกับผู้ซื้อจริง และธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเกษตรกร ทำให้งาน โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025 ครั้งนี้ เป็นเวทีเกษตรแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยง เกษตร–วิจัย–การค้า–เทคโนโลยี–ไลฟ์สไตล์ ไว้ในงานเดียว
นายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่งานมหกรรมการเกษตร เป็นงานของเกษตรกรไทย เพื่อคนไทยของเราได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคตอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดหลักของงาน ‘FREE MAN’s FARM : เกษตรอัตโนมัติ ไร้คน แต่ไม่ไร้ผล’ ที่จะยกระดับเกษตรไทย ให้ก้าวข้ามจากงานแสดงสินค้า ไปสู่ “เวทีเชื่อมโยง เกษตร–วิจัย–การค้า–เทคโนโลยี–ไลฟ์สไตล์ มุ่งเน้นการยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยให้ก้าวทันยุคดิจิทัล รวมถึงการจัดการประชุม สัมมนา การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศจากพันธมิตรและผู้ประกอบการรวมกว่า 500 หน่วยงาน ที่มาร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในการยกระดับเวทีเกษตรแบบครบวงจรของไทยสู่ตลาดโลก และงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสุดล้ำ แต่ยังมีโซนไฮไลท์ที่ครบทั้งไลฟ์สไตล์และความบันเทิงอีกมากมายให้ทุกคนได้มาสนุกกัน โดยตอกย้ำว่า ‘เกษตร’ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ในยุคปัจจุบัน”
ทั้งนี้งาน โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025 จัดขึ้นบนเนื้อที่กว่า 25,000 ตารางเมตร มาพร้อมกับไฮไลท์ความยิ่งใหญ่ที่รวม อนาคตเกษตรไทย ความสนุก เทคโนโลยี และโอกาสธุรกิจ ไว้ครบที่สุดในที่เดียว มี 500 บูธ จากธุรกิจเกษตร เทคโนโลยี หน่วยงานรัฐ, อาหารแปรรูป และ Future Food มี 100 Speakerและ 50 เวทีสัมมนา ครบทุกประเด็นเกษตรไทยและโลก15 โซน เกษตรอัจฉริยะ, เทคโนโลยี Fun Farm, Fruit Days, เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 10 ไฮไลท์เด็ด ตั้งแต่คิงคองควายใหญ่ที่สุดในโลก Guinness ตู้คีบทุเรียน 3 ตัน Fruit Day ไร่สุวรรณ ไปจนถึงน้องเจนทำฟาร์ม Thailand Farming Outlook 2026 เวทีใหญ่ที่เจาะลึกอนาคตเกษตรไทย งานจะมี ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2025 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-9 ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FarmExpothailand, LINE OA: @farmexpo หรือwww.farmexpo.co.th