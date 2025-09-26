ถือฤกษ์ 08.09 น. เข้ากระทรวงพลังงาน พร้อมสักการะพระพรหมเรียบร้อย สำหรับ พี่โด่ง อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
บรรยากาศพบปะข้าราชการ และน้องๆ สื่อมวลชน เต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะทุกคนคุ้นเคยกับ รมต.โด่ง อยู่แล้ว จากตำแหน่งซีอีโอ ปตท.ในอดีต
การกลับมาครั้งนี้ รมต.โด่ง ยังควง พี่กบ กุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน มาเป็นที่ปรึกษาด้วย ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการทำงานให้ภาคพลังงานสุดๆ
สักการะพระพรหมเสร็จ น้องๆ สื่อขอสัมภาษณ์ รมต.โด่ง ย้ำกรอบการทำงานสั้นๆ ยืนยันดูแลราคาพลังงานลดภาระประชาชน และจะเดินหน้าพลังงานสีเขียว พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารพลังงานในภาคต่างๆ ให้เรียบร้อย
ส่วนรายละเอียดเชิงลึก ขอไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน
วันแรกคงความน่ารักไม่เปลี่ยน สร้างความเชื่อมั่นด้านข่าวสารกระทรวงนับจากนี้มากๆ คร้าาาา อิอิ