ถือฤกษ์ 08.09 น. เข้ากระทรวงพลังงาน พร้อมสักการะพระพรหมเรียบร้อย สำหรับ พี่โด่ง อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

บรรยากาศพบปะข้าราชการ และน้องๆ สื่อมวลชน เต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะทุกคนคุ้นเคยกับ รมต.โด่ง อยู่แล้ว จากตำแหน่งซีอีโอ ปตท.ในอดีต

การกลับมาครั้งนี้ รมต.โด่ง ยังควง พี่กบ กุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน มาเป็นที่ปรึกษาด้วย ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการทำงานให้ภาคพลังงานสุดๆ

สักการะพระพรหมเสร็จ น้องๆ สื่อขอสัมภาษณ์ รมต.โด่ง ย้ำกรอบการทำงานสั้นๆ ยืนยันดูแลราคาพลังงานลดภาระประชาชน และจะเดินหน้าพลังงานสีเขียว พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารพลังงานในภาคต่างๆ ให้เรียบร้อย

ส่วนรายละเอียดเชิงลึก ขอไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน

วันแรกคงความน่ารักไม่เปลี่ยน สร้างความเชื่อมั่นด้านข่าวสารกระทรวงนับจากนี้มากๆ คร้าาาา อิอิ