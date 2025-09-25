นับถอยหลัง ปิดฉาก 30 ปี ห้างดังในตำนาน โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

นับถอยหลัง ปิดฉากห้างดังในตำนาน โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช เปิดวันสุดท้าย 5 ม.ค.69
กลายเป็นข่าวทอล์กออฟเดอะทาวน์ หลังเพจ โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช โพสต์ “โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี 1 เตรียมนับถอยหลัง ห้างเก่าแก่คู่เมืองคอน ยาวนานถึง 30 ปี”
จากการสอบถามทางห้าง ระบุว่า น่าจะหมดสัญญาเช่า โดยห้างจะเปิดวันสุดท้ายในวันที่ 5 มกราคม 2569
ส่วนรายละเอียดนั้น คาดว่าน่าจะมีรายละเอียดจากทางเซ็นทรัล รีเทล ออกมาในเร็วๆนี้
สำหรับ โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช เป็นห้างสูง 4 ชั้น เปิดให้บริการเมื่อปี 2538
