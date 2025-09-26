ศุภจี มอบนโยบายก.พาณิชย์ 1 ต.ค. ย้ำลุยควิกวิน-งานในประเทศ-ตปท. ให้เห็นผลใน 4 เดือน

“ศุภจี” มอบนโยบายกระทรวงพาณิชย์ 1 ต.ค. ย้ำขับเคลื่อนนโยบายควิกวิน ลุยงานในประเทศ-ต่างประเทศ ให้เห็นผลรูปธรรมใน 4 เดือน
เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. วันที่ 26 กันยายน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้าปฏิบัติราชการที่กระทรวงพาณิชย์เป็นวันแรก และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ
นางศุภจี กล่าวภายหลังว่า เป็นวันแรกที่เข้ามาในกระทรวงพาณิชย์ รู้สึกประทับใจและอบอุ่นมากจากการต้อนรับของข้าราชการ ทุกคนเป็นผู้ที่มีความสามารถ จริงๆ แล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ก็ได้รับความร่วมมือและคำแนะนำอย่างดี ถือเป็นวันที่น่าประทับใจอีกวันหนึ่ง
สำหรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้จะมีการมอบนโยบายการบริหารอย่างเป็นทางการต่อผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29-30 กันยายนก่อน แต่ถ้าพูดในภาพกว้าง คือต้องดูในเรื่องความสมดุลด้านการค้าต้องดูทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิดความสมดุลมากที่สุด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงฯ รวมถึงกระทรวงอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ส่วนมาตรการเร่งด่วนต้องเร่งเข้าไปดูแลนั้น มีอยู่แล้วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีมาตรการออกมาอย่างรวดเร็ว คือ Quick win และ Quick big Win สำหรับวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคตด้วย
เมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ ที่รัฐบาลได้กำหนดเวลาบริหารงานเพียงไม่กี่เดือน จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้มากน้อยแค่ไหน นางศุภจี กล่าวว่า หนักใจหรือไม่หนักใจ ไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือมีความรับผิดชอบอยู่ตรงหน้าและระยะเวลาที่จำกัด ดังนั้นต้องเลือกทำ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มีเรื่องต้องทำมากมาย ต้องมาพูดคุยกันกับผู้บริหารกระทรวงฯว่าจะจัดเรียงความสำคัญอะไรก่อนหลัง เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ในช่วงระยะเวลาที่มีความจำกัดนี้
“ในช่วง 4 เดือน ต้องเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจที่จะทำเยอะมาก ดังนั้นจะต้องเลือกว่าจะทำอะไร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
เมื่อถามว่า ผลงานของกระทรวงพาณิชย์ในช่วง 4 เดือนที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม นางศุภจี ระบุว่า มีเป้าหมายสำคัญ แต่ขอให้รอหลังนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย และต้องรับฟังถึงสภาผู้แทนราษฎร แล้วนำมาปรับเป็นมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป
นางศุภจี กล่าวถึงปัญหาเงินบาทแข็งค่า ถือเป็นความลำบากของผู้ส่งออก ตอนนี้คณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจทั้งหมด ต้องร่วมมือกันจัดการปัญหานี้ โดยต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ประสานและทำให้นโยบายนั้นสำเร็จให้ได้และช่วยผู้ส่งออกให้ได้มากที่สุด สำหรับปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ กระทรวงพาณิชย์มีระบบที่ดูแลข้อมูลในเรื่องของอุปสงค์อุปทานในแต่ละฤดูกาล ซึ่งเราคงต้องเตรียมทำการล่วงหน้าก่อนที่จะถึงฤดูกาลหน้านั้น เช่น ผลผลิตกาแฟและข้าวจะออกมาช่วงปลายปี ส่วนการทำตลาดต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับประเทศหนึ่งแล้ว และในปี 2568 มีเป้าหมายต้องเจรจาการค้าระหว่างประเทศระดับทวิภาคีให้สำเร็จอีก 2-3 ประเทศ และในระดับ Joint agreement และ Trade Mission
เมื่อถามว่า หนักใจเรื่องการค้าไทย-กัมพูชาหรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า เป็นความตั้งใจที่จะดูแลเป็นพิเศษ ตั้งแต่วันแรกๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้คุยกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งต้องดูในรายละเอียดว่าสินค้าที่ส่งข้ามไปกัมพูชามีอะไรบ้าง มองว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ไม่ใช่แค่ผู้ส่งออก เพราะการหาตลาดใหม่ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไป การส่งออกและการนำเข้าข้ามแดนมีผู้ที่มีความสามารถมาร่วมทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการหาตลาดใหม่ แต่ผู้ที่เดือดร้อนมากกว่าอาจเป็นคนที่อยู่บริเวณนั้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันต้องประสานงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัด รวมถึงประสานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เมื่อถามว่า หนักใจหรือไม่ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่มีรัฐมนตรีช่วยเหมือนในอดีต นางศุภจี กล่าวว่า “ไม่หนักใจเพราะไม่ได้ยึดถือหลักในการทำงานคนเดียวอยู่แล้ว เรามีความรู้น้อยเราเข้ามาที่กระทรวงมีคนที่มีความรู้เยอะมากกว่า เราก็มีหน้าที่ทำในสิ่งที่เรามี เอาสิ่งที่เรามีมาช่วยสอดประสาน เอามุมมองจากสิ่งที่ทางกระทรวงอาจจะไม่เคยมองมุมนี้ แต่ก็ต้องยึดทางปลัด รองปลัด และอธิบดี มาช่วย” นางศุภจี กล่าว