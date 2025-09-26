เปิดโลกโลจิสติกส์ จัดใหญ่! “LogiMAT – LogiSYM Thailand 2025” เจาะลึกเทรนด์อนาคต ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ดร.เรย์มอนด์ คริชนาน ประธานสมาคมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ในฐานะตัวแทนจาก LogiSYM ผู้นำระดับโลกด้านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ (Symposium) เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน และห่วงโซ่ความเย็น เปิดเผยว่า LogiSYM จะมีการจัดสัมมนา “LogiMAT – LogiSYM Thailand 2025” เวทีสำคัญระดับอาเซียนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ (ASEAN Logistics Panel) โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วภูมิภาค มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการซัพพลายเชน การลดต้นทุน และการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ ๆ ภายในงาน LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
“งาน LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025 นับเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการจะได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ไอเดียและโซลูชัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะ Robotics และ AI รวมถึงมุมมองใหม่ ๆ และแนวทางที่ควรปรับตัวเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ผ่านเวทีสัมมนาเข้มข้นตลอด 3 วันของการจัดงานกว่า 20 Sessions แบบวิเคราะห์เจาะลึก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอินทราโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมฟังประสบการณ์จาก Case Study ที่กว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีโซลูชันอะไร ต้องพัฒนาอย่างไร และมั่นใจว่าข้อมูล Inside ในงานนี้จะสร้างโอกาสทางการตลาด ตอบโจทย์ห่วงโซ่อุปทานและซัพพลายเชน ผู้ประกอบการด้านการส่งออก และที่สำคัญคือการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ รวมถึงความมั่นคงและปลอดภัยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์” ดร.เรย์มอนด์ กล่าว
LogiMAT- LogiSYM Thailand 2025 เตรียมเปิดห้องเรียนโลจิสติกส์สุดเข้มข้นแห่งปี! จัดหนักจัดเต็มเนื้อหา
กว่า 20 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งเทรนด์ระดับโลกและประเด็นเฉพาะทางในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• Highlight Topics อาทิ “เศรษฐกิจโลกกำลังมุ่งไปทางไหน? และซัพพลายเชนจะปรับตัวได้อย่างไร”, “Humanoid และหุ่นยนต์จะเปลี่ยนอนาคตโลจิสติกส์อาเซียนจริงหรือ?”, “Micro Cold Chain กุญแจลับ
สู่ความสดใหม่ของอาหารไทย” และ “วัดคาร์บอนแม่นยำขึ้นได้อย่างไร? ด้วย ISO 14083 และ GLEC Framework”
• Highlight Sessions จากวิทยากรชั้นนำ อาทิ Dr. Raymon Krishnan, President, Logistics & Supply Chain Management Society (Southeast Asia Market) ในหัวข้อ “บทบาทของ AI หุ่นยนต์ และ
ระบบอัตโนมัติ: นิยามใหม่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย”, Dr. Marco Tieman CEO จาก LBB International หัวข้อ “มาตรฐานฮาลาลในการขนส่งระหว่างประเทศ: วิธีฝ่าอุปสรรคข้ามพรมแดน
พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมั่นใจ” และ Brett Marshall บรรณาธิการ LogiSYM ในหัวข้อ
“ซัพพลายเชนในอาเซียน: กลยุทธ์พิชิตความท้าทาย สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจอาเซียนก้าวไกลกว่าที่เคย”
ห้ามพลาด! “LogiMAT – LogiSYM Thailand 2025” เวทีสัมมนาระดับนานาชาติ ที่จะพาคุณและธุรกิจของคุณก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ สู่การเปลี่ยนผ่านด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพร้อมบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทยแบบเรียลไทม์ จองที่นั่งราคาพิเศษวันนี้! เพียง 699 บาท (ปกติ 1,000 บาท) รับสิทธิพิเศษ อาทิ การเข้าร่วมสัมมนาได้ตลอดทั้ง 3 วันทุกหัวข้อ พร้อมที่จอดรถ และอาหารว่าง-เครื่องดื่ม ใน VIP Lounge ฟรี! ได้ที่ https://www.logimat-sea.com/logimat-logisym-thailand-2025 และอัปเดตข่าวสารที่ www.logimat-sea.com