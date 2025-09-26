ธนกร-ยศสิงห์ เข้าก.อุต เร่งช่วยเอสเอ็มอี – จัดการโรงงานผิดกม.
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนเริ่มภารกิจอย่างเป็นทางการ
นายธนกร กล่าวว่า แม้เข้ารับตำแหน่งในช่วงสั้นเพียง 4 เดือน แต่ยืนยันจะทำงานทุกวัน เพื่อคลี่คลายปัญหาเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ภารกิจสำคัญคือการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ที่กำลังได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าและภาษีของสหรัฐ รวมถึงการแข่งขันจากสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาไทย จึงต้องออกมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสริมสภาพคล่อง แก้หนี้ และเปิดทางเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้มีการสวมสิทธิเอสเอ็มอี มาหาประโยชน์จากมาตรการแต้มต่อ
นายธนกร กล่าวว่า สำหรับนโยบายเก่าของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรม จะถูกสานต่อ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และแนวทาง “ทำสุดซอย” ซึ่งวางรากฐานไว้แล้ว
“120 วันนี้ อุตสาหกรรมไทยต้องดีขึ้น โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ที่ต้องเข้าถึงแหล่งทุนได้จริง ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีก็จะสนับสนุนให้เดินต่อไป แต่โรงงานที่ผิดกฎหมายต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาด” นายธนกรกล่าว
นายธนกร กล่าวว่า นอกจากนี้ จะให้ความสำคัญกับการเร่งผลักดันกฏหมายกากอุตสาหกรรม ฉบับแก้ไข ซึ่งทีมงานของนายเอกนัฏได้วางไว้ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ต้องชื่นชมมาตรการ “คนละครึ่ง” ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง และเสนอว่าควรมี “คนละครึ่งเฟส 2” โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมร่วมบูรณาการกับนโยบายรัฐบาล
นายธนกร กล่าวด้วยว่า การทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อจากนี้จะเน้น “จับต้องได้” ลงพื้นที่จริง ฟังเสียงประชาชน และทำงานร่วมกับทั้งข้าราชการและสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้
จ่าเอกยศสิงห์ กล่าวว่า จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยที่เปรียบเสมือนแป้นพิมพ์เงินที่มีความสำคัญต่อประเทศ และอยากให้อุตสาหกรรมพึ่งพาได้ จะทำโครงการระยะสั้นช่วง 4 เดือนจากนี้ ต้องเห็นผล และจะเน้นลงพื้นที่เพื่อดูแลและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรม แต่หากโรงงานทำผิดกฎหมายก็ต้องจัดการให้เด็ดขาด จะปิดและเปิดโรงงานให้เร็ว
“เราจะรีบสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างประเทศ และจะลงพื้นที่ โดยจะแยกกันลงพื้นที่กับนายธนกร อาจสงสัยว่าทำไมไม่ลงพื้นที่ด้วยกัน เพราะการลงแยกจะได้เนื้องานเพิ่มขึ้น”จ่าเอกยศสิงห์กล่าว