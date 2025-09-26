กบน.เคาะตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่ออีก 1 เดือน ถัง 15 กิโล 423 บาท เริ่ม 1-31 ต.ค.

กบน.เคาะตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่ออีก 1 เดือน เริ่ม 1-31 ต.ค.
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อคงราคาจำหน่ายก๊าซ LPG อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2568 ภายหลังสิ้นสุดมาตรการเดิมที่จะหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
มติ กบน.ครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับราคา LPG CARGO ช่วงวันที่ 1-12 กันยายน 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ 516.70 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็นราคาขายก๊าซ LPG อยู่ที่ 428.75 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ขณะที่ราคา LPG ในประเทศกำหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ดังนั้น ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 กบน.สามารถเข้ามารักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ การประชุม กบน.ยังได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ราคา LPG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูหนาว และมีแนวโน้มราคา LPG ปรับสูงขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และจะพิจารณามาตรการใหม่อีกครั้งหลังสิ้นสุดมาตรการดูแลราคาในเดือนตุลาคม 2568 เพื่อป้องกันและดูแลด้านราคาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
ปัจจุบัน ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 21 กันยายน 2568 ติดลบอยู่ที่ 19,161 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันบวก อยู่ที่ 23,265 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ อยู่ที่ 42,426 ล้านบาท