วรภัค ย้ำ 4 เดือนลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ วางรากฐานการคลังยั่งยืน ชี้ Fitch หั่นมุมมองเครดิตไม่กระทบไทย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลมีเวลาบริหารประเทศเพียง 4 เดือน แต่จะเร่งผลักดันนโยบายให้เห็นผลชัดเจนภายในเวลาที่มีอยู่ โดยทำให้ประชาชนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ผ่านมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายด้านมาตรการสำคัญ ได้แก่ การกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส”
รวมไปถึง เสริมสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ แก้ปัญหาพลังงาน และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการวางรากฐานด้านการคลังอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ fiscal consultation ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ การบริหารรายจ่าย และควบคุมหนี้ให้อยู่ในระดับมีวินัย ความยั่งยืนและมั่นคง
นายวรภัค กล่าวว่า กรณี ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกปรับลดมุมมองเครดิตของประเทศไทยลงเป็นเชิงลบจากมีเสถียรภาพ หลัก ๆ มาจาก 2 ประเด็น คือ เรื่องความมั่นคงทางการเงิน และการรักษาวินัยการคลังที่ฐานะการคลังอ่อนแอลงเรื่อย ๆ
“เรื่องเครดิตเรทติ้งไม่ได้กระทบเรามากนัก เพราะไทยกู้เงินจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อย” รมช.คลัง กล่าว