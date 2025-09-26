เอ็นซี เปิดโมเดลใหม่ ลุยธุรกิจบ้านมือสอง โฟกัสทำเลลำลูกกา-รังสิต
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ตลาดบ้านมือสอง เป็นที่ต้องการมาก สำหรับกลุ่มครอบครัวเริ่มต้น และระดับราคาเข้าถึงง่ายกว่าบ้านใหม่ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง และความสนใจของฐานกลุ่มผู้ซื้อบ้านในตลาด พบมีดีมานด์ ในทำเลโซนลำลูกกา ,รังสิต ซึ่งมีกระแสตอบรับแบรนด์ บ้านฟ้าปิยรมย์ และบ้านฟ้าอื่นๆ ในเครือ เอ็น.ซี กรุ๊ป มาแรงเกินคาด ด้วยปัจจัยบ้านอยู่ในสังคมคุณภาพ บรรยากาศดี,ตัวบ้านมีขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นครบลงตัว, ราคาคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับทำเล และขนาดบ้าน ส่งผลบวกภาพรวมตลาดบ้านมือสองในปี 2568 มีแรงกระตุ้น เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี ยังมีทรัพย์มือสองออกสู่ตลาด โดยเฉพาะคนที่อยากจะขาย และซื้อบ้าน ระดับราคาที่ไม่สูงมาก อยู่ในทำเลที่ดี ส่วนราคาและการดูดซับจะขึ้นอยู่กับทำเล โดยเฉพาะโซนเหนือของกรุงเทพฯ ปริมณฑลที่มีศักยภาพการเดินทางเข้าสู่เมืองสะดวก อีกทั้ง กลไกเศรษฐกิจเปลี่ยนส่งผลบวกให้ตลาดบ้านมือสอง เป็นความต้องการของครอบครัวที่ต้องคัดสรร อย่างคุ้มค่า ด้วยราคาที่เอื้อมถึง ถูกกว่าบ้านใหม่ ความต้องการบ้านมือสองยังคงสูง โดยเฉพาะในทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้าและทางด่วน ผู้ซื้อให้ความสนใจกับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และมีฟังก์ชันรองรับการทำงานที่บ้าน บ้านมือสองที่มีการรีโนเวทหรือพร้อมอยู่จะขายได้เร็วกว่า
บริษัทได้มุ่งต่อยอดและมองหาโมเดลธุรกิจโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ผ่านทีมงานที่มากประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ จึงได้ขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ ตลาดบ้านมือสอง, รับให้คำปรึกษา ออกแบบรีโนเวทตกแต่ง ภายใต้ แบรนด์ Nc Qprompt โดย มุ่งเน้นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์มือสอง ซึ่ง เอ็น.ซี มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ มากกว่า 18,000 ครอบครัว ทั้ง 74 โครงการ มีการทำการตลาดผ่านทีมงานบริหารชุมชน ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (QLM) ของบริษัทในเครือ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง
นายบุญชัย โรจน์พานิช ผู้อำนวยการ กล่าวถึงการบุกทำการตลาด บ้านมือสอง และออกแบบบ รีโนเวทตกแต่ง ภายใต้ชื่อ Nc Qprompt จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในการทำโครงการบ้านจัดสรร แนวราบ และแนวสูง มายาวนานของทีมงาน และผลงานที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่น ถือเป็นอีกหนึ่งจิกซอว์ใน การบุกตลาดธุรกิจบ้านมืองสอง เพื่อปรับปรุงรีโนเวททำบ้านคุณภาพพร้อมเสนอขาย โดยการศึกษาตลาด พบว่ามีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากที่ชื่นชอบโครงการ แบรนด์เอ็น.ซี ซึ่งพบว่าอันดับหนึ่งคือ บ้านฟ้าปิยรมย์ ซึ่ง ทีมงานร่วมออกแบบวางแผนการต่อเติมตกแต่งให้กับผู้ซื้อบ้าน มีบริการ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ ครบวงจร ตลอดจนออกแบบรีโนเวท เป็นช่องว่างทางการตลาดที่มีศักยภาพสูง ภายใต้มาตรฐาน ของ ผู้ชำนาญการต่างจากที่ลูกค้าซื้อบ้าน ตามสภาพไปรีโนเวทเอง หรือให้ผู้รับเหมารายย่อยทำการต่อเติมบ้าน ก็จะพบว่ามีปัญหารับค่าจ้างแล้วบ้านไม่แล้วเสร็จ และมีปัญหาไม่เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นข้อกังวล ของลูกค้า จึงมองถึงโอกาสในการให้บริการปรับปรุงต่อเติมบ้าน และทำการตลาดบ้านมือสองพร้อมอยู่ โฟกัสทำเลศักยภาพ
NcQprompt มีหลักประกันถึงความมั่นใจ เพื่อส่งมอบความครบ คุ้ม วางรากฐานชีวิตครอบครัว ที่ลูกค้าสามารถวางใจ การันตีคุณภาพบ้าน และส่งมอบงานได้ตามความต้องการ ซึ่ง ที่ผ่านมา ได้เริ่มทยอยส่งต่อบ้านรีโนเวทตกแต่ง และขายทรัพย์บ้านมือสอง โดยจัดโปรโมชั่น ใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโต 10% ทั้งนี้ มีรูปแบบดำเนินการ ทั้งรับซื้อและขายบ้านรีโนเวทใหม่ในทำเลโซนเหนือ และโซนตะวันตก ก่อนนำมารีโนเวทตามมาตรฐานและส่งต่อให้กับผู้ซื้อ พร้อมสินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยเท่าบ้านมือหนึ่ง อย่างไรก็ตามโมเดลธุรกิจใหม่จะร่วมทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยมืองสอง กลับมาขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ด้วยการรุกตลาด จัดโปรโมชั่น เพื่อดึดดูดความสนใจผู้มองหาบ้านมือสองปรับปรุงสภาพบ้าน พร้อมทั้ง รีโนเวทและทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย, ตั้งราคาให้เหมาะสม ตอบรับทุกความต้องการ ด้วยกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ โปรโมทบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ มีกิจกรรมเปิดบ้านให้เข้าชม Open House เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าชมบ้าน
นายบุญชัย กล่าวเพิ่ม Nc Qprompt มีความพร้อมและจะทำการตลาดเชิงรุกสามารถเดินหน้าเข้าถึงลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้ตรงและเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อบ้านมือสองที่ผ่านมาทีมงานได้ทำการตลาดการขายช่วงไตรมาส3 ได้สักระยะหนึ่งพบว่าแบรนด์โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์เป็นที่ต้องการด้วยทำเลดี เดินทางสะดวก ราคาคุ้มค่า เพราะบ้านมีขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นดีรองรับ ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเริ่มทำการตลาดบ้านมือสองฐานใหญ่ ระดับราคา 3-7 ล้านบาท