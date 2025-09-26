M STUDIO และ ช่อง 3 เปิดตัว “บ้านผีสิงธี่หยด” สุดยิ่งใหญ่ ที่ Universal Studios Singapore ส่งพลัง Soft Power ไทยสู่สายตาทั่วโลก
ภาพยนตร์ไทย “ธี่หยด” ยังคงเดินหน้าสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเข้าร่วมงานรอบสื่อมวลชนเพื่อเปิดตัวบ้านผีสิง “ธี่หยด” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 บ้านหลักของเทศกาล Halloween Horror Nights 13 ณ Universal Studios Singapore นับเป็นคอนเทนต์ไทยที่ก้าวขึ้นสู่เวทีความบันเทิงระดับโลกอย่างสมภาคภูมิ พร้อมตอกย้ำศักยภาพของ Soft Power ไทย ที่ได้รับการยอมรับบนเวทีโลก
งานเปิดตัวรอบสื่อมวลชนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางการออกแบบและตกแต่งบ้านผีสิงที่นำกลิ่นอายและเรื่องราวจากฉากสำคัญต่างๆ ในภาพยนตร์ธี่หยด ภาค 1 และ 2 ถ่ายทอดออกมาอย่างสมจริง สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจแก่แขกผู้เข้าร่วมงานนานาประเทศ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio, คุณเทรซีแอนน์ มาลีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม บมจ.บีอีซี เวิลด์ พร้อมด้วยผู้กำกับ แป๊ป-ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ และทีมนักแสดงนำจาก “ธี่หยด 3” ได้แก่ เดนิส-เจลีลชา, นีน่า-ณัฐชา, จูเนียร์-กาจบัณฑิต และ เฟรนด์-พีระกฤตย์ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมหน้า
สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO กล่าวว่า ความสำเร็จของ ธี่หยด ในวันนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศ แต่วันนี้ได้ก้าวสู่เวทีโลกในฐานะ Soft Power ไทย ที่สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยว่ามีความพร้อมและคุณภาพทัดเทียมระดับสากล ผมเชื่อว่า บ้านผีสิงธี่หยด จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ช่วยต่อยอดพลัง Soft Power ไทยให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต
เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม บมจ.บีอีซี เวิลด์ กล่าวเสริมว่า การที่เราได้เป็นหนึ่งในบ้านผีสิงหลักของเทศกาลระดับโลกอย่าง Halloween Horror Nights 13 ไม่เพียงสร้างความภูมิใจให้คนไทย แต่ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ผู้สร้างหนังไทย กล้าที่จะคิด กล้าที่จะสร้างสรรค์ และช่วยกันพา Soft Power ไทยไปเวทีโลกอย่างยั่งยืน
การปรากฏตัวของ “ธี่หยด” ที่ Universal Studios Singapore ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง แต่ยังเป็นการยืนยันว่า ภาพยนตร์ไทยคือพลังสร้างสรรค์ที่สามารถก้าวสู่ระดับโลก และสร้างความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คนไทยทุกคน สำหรับเทศกาล Halloween Horror Nights 13 จะเปิดให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความหลอนเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 26–27 กันยายน, 3–4, 9–11, 16–19, 23–26, 30–31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2025 โดย “บ้านผีสิงธี่หยด” ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่จะพาผู้ชมทั่วโลกไปพบกับประสบการณ์สยองขวัญจากภาพยนตร์ไทย
