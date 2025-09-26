ศุภจี มุทิตาจิต 93 ขรก.พาณิชย์เกษียณ ขอบคุณอุทิศตนทำงาน แก้เศรษฐกิจปากท้องปชช.

‘ศุภจี’ แสดงมุทิตาจิต 93 ข้าราชการพาณิชย์เกษียณ ปี 2568 ขอบคุณที่อุทิศตนฝากผลงานและความประทับใจ ทำงานเพื่อเศรษฐกิจปากท้องประชาชน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 กันยายน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2568 แด่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 93 คนว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เข้ามากระทรวงพาณิชย์ เป็นวันเดียวกับที่พี่ๆ ข้าราชการทั้ง 93 ท่านจะเกษียณอายุราชการ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าเสียดาย แต่ถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกคนได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ความสามารถ เพื่อกระทรวงพาณิชย์และประเทศชาติด้วยความทุ่มเทมาอย่างยาวนาน
“การเป็นข้าราชการเป็นเกียรติและเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะได้มีโอกาสทำประโยชน์แก่ประเทศและพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ดิฉันขอกราบขอบพระคุณข้าราชการทั้ง 93 ท่าน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถและฝากความประทับใจไว้แก่เพื่อนร่วมงานรุ่นน้องทุกคน” นางศุภจีกล่าว
นางศุภจีกล่าวว่า มีถ้อยคำที่ตนชื่นชอบเป็นพิเศษจาก ดร.มายา แองเจลู นักเขียนชาวอเมริกัน ซึ่งกล่าวไว้ว่า “People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel” (ผู้คนอาจลืมสิ่งที่ท่านพูด อาจลืมสิ่งที่ท่านทำ แต่จะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ท่านได้สร้างไว้) ซึ่งสะท้อนถึงร่องรอยแห่งความดีงามและความผูกพันที่ข้าราชการทั้ง 93 ท่านได้ฝากไว้ในใจของชาวกระทรวงพาณิชย์อย่างไม่เสื่อมคลาย
“แม้วันนี้ท่านทั้งหลายจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ความเป็นข้าราชการพาณิชย์จะยังคงอยู่ในหัวใจของท่านเสมอ ดิฉันและเพื่อนข้าราชการทุกคนขอกราบอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ และยังคงได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมในวิถีทางใหม่ต่อไป” นางศุภจีกล่าว
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบของที่ระลึกส่วนตัวแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย “พระ ภปร.” จากสภากาชาดไทย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี และเข็มที่ระลึกซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย