CEA มอบรางวัล Creative Excellence Awards 2025 รวม 15 ผลงาน ขับเคลื่อน ศก.สร้างสรรค์ไทย

CEA มอบรางวัล Creative Excellence Awards 2025 รวม 15 ผลงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จัดงานใหญ่ประจำปี Creative Excellence Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกย่องนักสร้างสรรค์ องค์กร และชุมชน ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อนประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม 15 ผลงาน ครอบคลุม 3 หมวดหลัก คือ
- Creative City Awards: เมืองหรือชุมชนที่ใช้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่อยอดเศรษฐกิจ
- Creative Business Awards: ธุรกิจที่พลิกไอเดียสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอนาคตอย่างยั่งยืน
- Creative Social Impact Awards: ผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม
ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เปิดเผยว่า CEA ในฐานะผู้นำด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ‘ความคิดสร้างสรรค์’ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ส่งผลในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คน งาน Creative Excellence Awards จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการมอบรางวัลเท่านั้น แต่คือกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้สังคมไทยเห็นถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเวทีเชิดชูผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ องค์กร และชุมชน ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และเวทีโลก
“Creative Excellence Awards 2025 ปีนี้ ยังได้ร่วมกับผู้สนับสนุน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และ EM DISTRICT ในการผลักดันและเชิดชูความสร้างสรรค์ของคนไทยให้เติบโต ส่งเสริมภาพลักษณ์ ‘ความเป็นไทย’ ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่รากวัฒนธรรม แต่สามารถต่อยอดสู่ ‘แบรนด์ไทย’ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในตลาดโลก โดยหัวใจของรางวัลนี้อยู่ที่ความเชื่อว่า ‘พลังแห่งความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์’ การันตีด้วยผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 15 รางวัล ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) และสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงต่อสังคมและเศรษฐกิจ (Impact) เสริมศักยภาพการแข่งขันของนักสร้างสรรค์ไทยให้สามารถยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
3 ผลงานเด่น สะท้อนทิศทางอนาคต
UNFEST – เทศกาลแห่งเทคโนโลยีเรียลไทม์และ Soft Power ไทย
โดย บริษัท อันฟอเมท สตูดิโอ จำกัด คว้ารางวัล Creative Festival Award
UNFEST คือมากกว่าเทศกาลบันเทิงทั่วไป แต่เป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรม รวมครีเอเตอร์ไทยที่ใช้เทคโนโลยี Real-Time เช่น Virtual Production และ AI เป้าหมายคือการสร้างอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ของภูมิภาค
“สาวบิ๊กอายเพิ่งตายเมื่อวาน” – ละครเวทีเพื่อเศรษฐกิจเสมอภาค
โดย คณะละครมรดกใหม่และผองเพื่อน คว้ารางวัล Creative Equality Award
ละครเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วไป คนหูหนวก และคนตาบอด ดูร่วมกันได้ในรอบเดียว โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีพิเศษ ถือเป็นต้นแบบเศรษฐกิจเสมอภาคที่ได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Bio-Cement – พลิกของเสียช่วยเกษตรกร
โดย กลุ่มวิจัยวัสดุชีวภาพอัจฉริยะฯ มจธ. และ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี คว้ารางวัล Creative Sustainability Award
นวัตกรรมไบโอซีเมนต์จากกากน้ำปลา เปลือกไข่ และหางแร่ สามารถฟื้นฟูดินเค็ม เพิ่มผลผลิตข้าวจาก 300 ถัง เป็น 800 ถังต่อไร่ พร้อมยกระดับคุณค่าทางโภชนาการ และเปิดช่องทางรายได้ใหม่จากคาร์บอนเครดิต เป็นตัวอย่างชัดเจนของ Circular Economy + BCG Model
สรุปผู้ชนะทั้ง 15 รางวัล
หมวด Creative City Awards
• UNFEST – บริษัท อันฟอเมท สตูดิโอ จำกัด
เทศกาลแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยี Real-Time เชื่อมครีเอเตอร์ไทย สร้างอาชีพใหม่และผลักดัน Soft Power• บ้านข้างวัด – โครงการบ้านข้างวัด
ชุมชนศิลปินที่รวมตัวกันเหมือนครอบครัว ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างแบรนด์เมือง
• Calm Village – บริษัท คาล์มวิลเลจ จำกัด
ศูนย์ศิลปะและหัตถกรรมร่วมสมัยที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับธุรกิจยั่งยืน
• ทางเดินมรดกตลาดน้อย – บริษัท ปั้นเมือง จำกัด
ฟื้นฟูย่านเก่าในกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ผสานการอนุรักษ์อดีตกับการพัฒนาอนาคต
• DIT x AirAsia – กรมการค้าภายใน × ไทยแอร์เอเชีย
โครงการช่วยเกษตรกรไทยด้วยการนำผลไม้ล้นตลาดไปสร้างเมนูจำหน่ายบนเที่ยวบิน
หมวด Creative Business Awards
• Bio-Cement – มจธ. และ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี
นวัตกรรมจากกากน้ำปลาและเปลือกไข่ ช่วยฟื้นฟูดินเค็มและเพิ่มคุณค่าข้าวไทย
• LC Collection – บริษัท เฮง เฮง อุตสาหกรรม × สแล็พ สตูดิโอ
พลิกโฉมผู้ผลิตตู้เหล็กสู่เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ร่วมสมัยสำหรับบ้านและโฮมออฟฟิศ
• มหาอาร์ต กับย่านสร้างสรรค์เจริญรัถโรงเรียนสอนทำกระเป๋าที่กลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงชุมชน สร้างย่านสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ
• คัก-คริส-มัด – เซ็นทรัล ขอนแก่น × BWILD ISAN × ATTA STUDIO
โปรเจ็กต์เทศกาลที่สร้างต้นคริสต์มาสจากภูมิปัญญาอีสาน สะท้อนทั้งความสุขและความยั่งยืน
• เครื่องกลั่นไร้แอลกอฮอล์ – บริษัท วันพิษณุโลก จำกัด
โรงกลั่นไวน์ผลไม้จากมะม่วงที่ใช้เทคโนโลยี Dealcoholization เพิ่มมูลค่าผลผลิตท้องถิ่น
หมวด Creative Social Impact Awards
• ภูมิปัญญาวิกฤติ – WISDOMATIVE
เชื่อมคนรุ่นใหม่กับภูมิปัญญาไทยที่ใกล้สูญหาย เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์และต่อยอด
• POP PARK BKK – กรุงเทพมหานคร × we!park × ภาคีเครือข่าย
โครงการพัฒนาสวนสาธารณะตามแนวคิด “สวน 15 นาที” ยกระดับคุณภาพชีวิตในเมือง
• สาวบิ๊กอายเพิ่งตายเมื่อวาน – คณะละครมรดกใหม่และผองเพื่อน
ละครเวทีที่ให้คนทั่วไป คนหูหนวก และคนตาบอด ดูร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
• ER-VIPE – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องฉุกเฉินเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ร่วมวิชาชีพ ยกระดับการศึกษาแพทย์และระบบสาธารณสุข
• กรอม – บริษัท ไทยเวโตร (รีบอร์น สตูดิโอ)
ของเล่นสะสมจากขยะทะเลที่เปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นผลงานสร้างสรรค์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบแล้ว! ชายชาวอังกฤษ แก้ผ้าเต้นโชว์กลางเมืองภูเก็ต พร้อมของกลาง เห็ดขี้ควาย
- เชียร์บิ๊กทีมไทยลุ้นเจ้าเอเชีย! ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู พีพีทีวียิงสด
- ทอ.ลงนามจัดหา Airbus A330 MRTT+ 1 ลำ ภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
- ผู้เลี้ยงหมูดัน ‘หมูหัน’ ตัดวงจรล้นตลาด ต่อลมหายใจเกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคได้กินหมูดี