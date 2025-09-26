ผู้ถือหุ้นดุสิตธานี ไม่อนุมัติถอดถอน ชนินทธ์ โทณวณิก จากกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือDUSIT ครั้งที่ 1/2568 ผลปรากฎว่า ที่ประชุมในวันนี้มีมติไม่อนุมัติการถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ จากการเสนอของบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 49.74% ที่ขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 ของพ.ร.บ.มหาชนจำกัด
โดยเมื่อเริ่มพิจารณาวาระถอดถอน นายชนินทธ์ ได้ลุกออกไปจากห้องประชุม ซึ่งคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รองประธานกรรมการ ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน กล่าวว่า วาระนี้ กรรมการไม่ได้เสนอเอง เราถูกบังคับตามมาตรา 100 ที่กำหนดวาระนี้ชัดเจนซึ่งได้เสนอมาที่บริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท เราพิจารณา ด้วยความหนักใจ
พร้อมแสดงความกังวลหากถอดถอนนายชนินทธ์ เป็นห่วงผลประโยชน์ทับซ้อน การปลดชนินทธ์ และตั้งกรรมการใหม่ จากกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีธุรกิจโรงแรมแข่งขันกับ DUSIT อาจมีข้อมุลความลับทางการค้า ดุสิตและผู้ถือหุ้นจะเสียหายมาก วันนี้ส่งกรรมการ วันหน้าจะส่งผู้บริหาร ซึ่งกรรมการที่เข้ามาไม่สามารถตรวจสอบได้
จากนั้นนางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค ได้วีดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามา ระบุว่าตนเองเป็นลูกสาวของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี มีความเป็นห่วง DUSIT การที่ให้ถอดถอนนายชนินทธ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการบริหารจัดการ DUSIT และเปลี่ยนแปลงอำนาจ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ DUSIT อย่างแท้จริง โดยในปี 67 DUSIT มีรายได้ 1.1 หมื่นล้านบาท แต่ขาดทุน 237 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 1,254 ล้านบาท
“ดิฉันไม่มีเจตนาทำลาย DUSIT ที่คุณแม่สร้างไว้ ขอให้ดูที่งบการเงิน ดูกำไรขาดทุน บริษัทเสียหาย แล้วดิฉันเสียหาย ดุสิตมีหนี้สินเกือบ 3 หมื่นล้านบาท ดิฉันไม่ถอดถอนวาระนี้”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งในวาระนี้เมื่อถึงเวลานับคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ
นายชนินทธ์ ระบุว่า ตนไม่มีความกังวลการถอดถอนออกจากกรรมการบริษัท DUSIT แต่ที่ห่วงผู้ถือหุ้น นักลงทุน และลูกค้า อาจะได้รับผลกระทบ เพราะกลุ่มเซ็นทรัลมีการแข่งขันกับกลุ่ม DUSIT มาตลอด ต่างเป็นคู่แข่งการค้าซึ่งกันและกัน
นายชนินทธ์ กล่าวว่า ส่วนการพิจารณาวาระ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ทางบริษัท ขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนจนกว่าจะได้ความชัดเจนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงความชัดเจนที่อาจทำให้เกิดการผูกขาดซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด อาจเข้าข่ายการค้าไม่เป็นธรรม ตามพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ม.57 เนื่องจากบริษัท ชนัตถ์และลูก ซึ่งถือหุ้น 49.74% และ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ถือ 17.09% ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจ ที่มีอำนาจควบคุมเกิน 50% โดยไม่มีการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ ซึ่งได้ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ คณะกรรมการแข่งขันการค้าแล้ว โดยกำหนดให้มีการเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่ 4 ธ.ค.68 เวลา 14.00 น. รูปแบบ E-Meeting ใช้ Record Date เดิมคือวันที่ 10 ก.ย.68