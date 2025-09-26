สร้างแล้วปอร์เช่ ดีไซน์ ทาวเวอร์ แบงคอก คอนโดหรูมีสระว่ายน้ำส่วนตัว เริ่ม 525-1,400 ลบ.

สร้างแล้ว ปอร์เช่ ดีไซน์ ทาวเวอร์ แบงคอก คอนโดหรูพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ราคาเริ่มต้น 525-1,400 ล้าน
เปิดฉากการก่อสร้างอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ โครงการระดับอัลตร้าลักชัวรีในเอเชีย”ปอร์เช่ ดีไซน์ ทาวเวอร์ แบงคอก” มูลค่าโครงการ 15,000 ล้านบาท เป็นร่วมพัฒนาระหว่างปอร์เช่ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป และบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
โครงการตั้งอยู่บนทำเลสุขุมวิท 38 ย่านทองหล่อ พัฒนาเป็นอาคารสูง 21 ชั้น ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ มีเพียง 22 ยูนิตเท่านั้น มีให้เลือกทั้งแบบห้องดูเพล็กซ์พร้อมสระน้ำส่วนตัว และควอดเพล็กซ์สุดหรู ด้วยห้องพักสไตล์ ‘สกาย วิลล่า’ มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 525 ถึง 1,135 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตเริ่มต้นที่ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 525 ล้านบาท จนถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,400 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2571
โดยเตรียมขึ้นแท่นเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งที่ 3 ของ”ปอร์เช่ ดีไซน์” ในระดับโลกและแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ใจกลางย่านที่มีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ อย่างทองหล่อ ภายในโครงการนี้ยังมีไฮไลท์เป็นนวัตกรรมสุดล้ำอย่าง ‘แพสชัน สเปซ’ ที่เตรียมเปิดตัวให้โลกได้ยลโฉมเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวห้องตัวอย่างที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันในวันเดียวกันนี้
“สเตฟาน บุชเชอร์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปอร์เช่ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป กล่าวว่า พิธีเปิดงานก่อสร้างโครงการครั้งประวัติศาสตร์นี้คือบทพิสูจน์แห่งการผสานอย่างลงตัวระหว่างความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและการออกแบบของปอร์เช่ ดีไซน์ นวัตกรรมอันโดดเด่นทั้ง ‘คิเนติก มูฟ’, ‘เอ็กซ์ เฟรม’, ‘เดอะ คราวน์’ และที่สุดของความพิเศษคือ ‘แพสชัน สเปซ’ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ล้วนตอกย้ำปณิธานอันแน่วแน่ของเราในการรังสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่สะท้อนความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นนวัตกรรม ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนี้จะยกระดับการรับรู้ในแบรนด์ปอร์เช่ไปอีกขั้น ด้วยการมอบประสบการณ์ระดับอัลตร้าเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าที่พิถีพิถันที่สุด
ด้าน”ชานนท์ เรืองกฤตยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่นี้มาสู่ความเป็นจริงในกรุงเทพฯ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยระดับลักชัวรีในเอเชีย พร้อมตอกย้ำศักยภาพของกรุงเทพฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรูระดับโลกและสร้างสรรค์ประสบการณ์การอยู่อาศัยอันเหนือระดับที่ตอบโจทย์ความหลงใหลในทุกแง่มุมของผู้อยู่อาศัยในอนาคต
โครงการปอร์เช่ ดีไซน์ ทาวเวอร์ แบงคอก นอกจากตั้งอยู่บนสุขุมวิท 38 หนึ่งในทำเลที่มีชื่อเสียงและทรงคุณค่าที่สุดของกรุงเทพฯแล้ว ยังโดดเด่นด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยหลายประการที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการอยู่อาศัยระดับลักชัวรี
- แพสชัน สเปซ (Passion Spaces) โรงจอดรถส่วนตัวสำหรับคอลเลกชันรถหรู ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบให้เป็นพื้นที่สังสรรค์สุดหรูหรา
- คิเนติก มูฟ (The Kinetic Move) ระเบียง เปิด-ปิดอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มสวิตช์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกลไกของระบบหลังคาคิเนติกในรถยนต์ปอร์เช่ รุ่น 911 ทาร์กา (Porsche 911 Targa)
- เดอะ คราวน์ (The Crown) ส่วนยอดอาคาร ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ไฟของรถสปอร์ตปอร์เช่ พร้อมสร้างแลนด์มาร์กใหม่ให้กับน่านฟ้าของกรุงเทพมหานคร
- เอ็กซ์ เฟรม (X-Frame) โครงสร้างของอาคาร ที่สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคาร ซึ่งถอดแบบดีไซน์มาจากแนวคิดของรถยนต์ต้นแบบปอร์เช่ มิชชั่น อาร์ (Porsche Mission R) เพื่อประสบการณ์การเข้าสู่บริเวณตัวอาคารอันเป็นเอกลักษณ์แบบเปิดโล่งไร้เสาอาคารกีดขวาง
- เดอะ ลูป (The Loop) ทางลาดวนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรถซูเปอร์คาร์ ที่เชื่อมสู่ ‘แพสชัน สเปซ’ โดยตรง
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการประกอบด้วย
-สระว่ายน้ำยาว 25 เมตร
-เพอร์ฟอร์มานซ์ฟิตเนสเซ็นเตอร์
-สปา
-โซเชียลเลานจ์เพื่อการสังสรรค์และบิสเนสเลานจ์สำหรับการเจรจาทางธุรกิจ
-ทุกยูนิตมาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและห้องครัวหรูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีล้ำสมัย