ทองคำนิวไฮครั้งใหม่ ผู้ค้าชี้ราคาขึ้นเร็วเกินคาด แค่ปีนี้พุ่ง 15,000 บาท ลุ้นปลายปีแตะ 59,000 บาท

ทองคำทำนิวไฮครั้งใหม่ รูปพรรณขายออก 58,200 ผู้ค้าชี้ราคาขึ้นเร็วกว่าคาด ลุ้นปลายปีแตะ 59,000

วันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคําประจำวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.06 น. ปรับตัวขึ้นพรวดเดียว 200 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 57,400 บาท

โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ 57,400 บาท รับซื้อบาทละ 57,300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 58,200 บาท รับซื้อบาทละ 56,152.64 บาท ทำให้รอบสัปดาห์นี้ (22-27 ก.ย.) มีการประกาศราคาทองทั้งหมด 57 ครั้ง เป็นการปรับขึ้น 43 ครั้ง ลดลง 14 ครั้ง รวมราคาปรับเพิ่มขึ้น 2,000 บาท

ส่วนค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์เคลื่อนไหวบริเวณ 31 บาท ส่วนปลายสัปดาห์อ่อนค่าลงสู่บริเวณ 32 บาท ในช่วงระหว่าง 31.78-32.25 บาท เป็นปัจจัยช่วยหนุนต่อทองคำในประเทศ

ขณะที่ราคาทองคําตลาดโลกดีดตัวขึ้นแรง All-Time high เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่เป็นไปตามคาดได้สร้างความเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงเดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยต่อไป

ราคาทองคำ Spot ช่วงแรกดีดตัวขึ้น All-Time high บริเวณแถวๆ 3,780 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หลังจากนั้นร่วงกลับลงมาปิดตลาดการซื้อขายในสัปดาห์นี้บริเวณแถวๆ 2,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำฟิวเจอร์ปิดตลาดพุ่งแตะบริเวณ 3,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และปรับเพิ่มขึ้นราว 2.5% ในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งแรงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ขานรับเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้ หลังการเปิดเผยดัชนี PCE ประจำเดือนส.ค. ที่เพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ เมื่อเทียบทั้งแบบรายปีและรายเดือน 2.9% และ 0.2% ตามลำดับ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ในระยะสั้นราคาทองคำยังคงผันผวน จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากราคาปรับขึ้นสูงมาก ในขณะเดียวกันยังคงมีโอกาสปรับลดลงหนักเช่นกัน ดังนั้นต้องระมัดระวังในการซื้อเก็งกำไรในระยะสั้น แต่ถ้ามองระยะยาว ราคาทองยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยล่าสุดตนได้ปรับมุมมองคาดการณ์ใหม่ถึงปลายปี 2568 นี้ ราคาทองคำโลกจะแตะที่ 3,800 ดอเลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองไทยคาดการณ์จะไปถึงบาทละ 58,000-59,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทในช่วงเวลานั้นด้วย

“ปัจจุบันเนื่องจากราคาทองปรับตัวสูงขึ้นมาก ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นมา 15,000 บาทแล้ว เฉพาะเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4,800 บาท ทำให้ตอนนี้บรรยากาศทำให้มีคนซื้อเพื่อการลงทุนมากกว่านำมาขาย แต่การซื้อก็ไม่ได้หวือหวา เพราะราคาแพง” นายจิตติกล่าว