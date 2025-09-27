สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดกรณี ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล กรมธรรม์แบบไหนคุ้มครองบ้าง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้ข้อมูลการคุ้มครองประกันภัย จากกรณีถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ดังนี้
“กรณี ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล กรมธรรม์ประกันภัยแบบไหนคุ้มครองบ้าง?
กรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครอง
– ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (CWI) คุ้มครองต่องานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ประกันภัยรถยนต์/ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท 1 คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัย ไม่ว่าจะเกิดจากชนพลิกคว่ำ หรือ ถนนทรุด โดยไม่ต้องมีคู่กรณี
– ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองชีวิตและร่างกาย หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุถนนทรุด
กรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่คุ้มครอง
– ประกันภัยอัคคีภัย (ที่อยู่อาศัย/ทั่วไป) ไม่คุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ระบุเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง
– ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks: IAR) ไม่คุ้มครอง เนื่องจากมีข้อยกเว้นเรื่องการยุบตัวการโก่งตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน
– ประกันภัยรถยนต์/ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท 2, 3, 4, 5 (2+ 3+) ไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์”