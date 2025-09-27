ครั้งแรกในไทย เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ กาแฟพร้อมชง ขวดเดียวชงได้ 5-10 แก้ว

ครั้งแรกในไทย เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ กาแฟเข้มข้นพร้อมชง ขวดเดียวชงได้ 5-10 แก้ว
“กาแฟเย็น”เป็นเครื่องดื่มที่ครองตลาดในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง มีส่วนแบ่ง 65% ของการบริโภคกาแฟนอกบ้าน โดยจากยอดขายกาแฟในร้านคาเฟ่ทั้งหมด 3,800 ล้านแก้วต่อปี มีสัดส่วนของกาแฟเย็นประมาณ 2,470 ล้านแก้วต่อปี
และจากข้อมูลการสำรวจของยูโรมอนิเตอร์ปี 2567 พบว่า ตลาดกาแฟเย็นมีมูลค่ากว่า 62,600 ล้านบาท โดยคนไทยรุ่นใหม่อายุ 20-35 ปี มักเริ่มต้นการดื่มกาแฟ ด้วยการดื่มกาแฟเย็นเป็นแก้วแรก โดยเฉพาะเมนู “เอสเย็น” หรือ เอสเปรสโซเย็นใส่น้ำแข็ง เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
ทำให้”เนสกาแฟ”เดินหน้าเปิดเกมบุกตลาดนี้ เปิดตัว “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมกาแฟเข้มข้นพร้อมชงครั้งแรกของเนสกาแฟในประเทศไทย มุ่งขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์กาแฟกลุ่มใหม่ภายใต้กลยุทธ์ระดับโลก เพื่อต่อยอดวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเย็นที่กำลังเติบโต
โดยนวัตกรรม “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ”คอกาแฟ”กลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การดื่มด่ำกาแฟเย็นที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย และสามารถสร้างสรรค์เมนูกาแฟต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ในแบบของตัวเอง
“เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” ทำจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “มิกซ์สนุก คูลแบบเรา” มุ่งยกระดับประสบการณ์การดื่มกาแฟเย็นเสมือนยกคาเฟ่มาไว้ที่บ้าน
ด้วยจุดเด่น 3 ด้าน Cold – กาแฟเข้มข้นพร้อมชงที่ออกแบบมาเพื่อทำกาแฟเย็นโดยเฉพาะ Convenient – ชงง่ายสะดวกสบาย เพียงเทกาแฟเข้มข้นแล้วมิกซ์สนุกตามใจชอบ และ Creative – เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์เมนูที่แปลกใหม่ได้ไม่จำกัด
มีให้เลือก 3 รสชาติ ได้แก่ 1.เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง สูตรไม่มีน้ำตาล มอบรสชาติที่เข้มข้นนุ่มลึก เหมาะสำหรับคนชอบกาแฟเย็นไม่หวาน 2.เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง รสหวานกลมกล่อม มอบรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวหวานกำลังดี และ 3.เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ลาเต้เข้มข้นพร้อมชง มอบประสบการณ์กาแฟลาเต้ที่ให้เนื้อสัมผัสครีมเข้มข้นและหอมละมุนสไตล์คาเฟ่
นายออธมัน ชไรบิ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า เนสกาแฟเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกาแฟมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2516 เนสกาแฟได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทยและต่อมาในปี 2543 ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการกาแฟที่มีคุณภาพและสะดวกในการดื่ม เนสกาแฟ เชื่อว่าทุกคนควรได้ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ“เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
“นวัตกรรมเรดี้ทูมิกซ์ ยังเป็นการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟเย็นกลุ่มใหม่สำหรับการดื่มในบ้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ Gen Z อีกด้วย ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญระดับโลกของเนสกาแฟ ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในการเปิดตัวในประเทศออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร มั่นใจว่า “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” จะช่วยให้ Gen Z สร้างสรรค์วัฒนธรรมการดื่มกาแฟเย็นในแบบของตัวเอง พร้อมเสริมแกร่งความเป็นผู้นำของเนสกาแฟในประเทศไทย
“เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์”วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ กูร์เมต์ วิลล่า ฟู้ดแลนด์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ ติ๊กต็อก ช้อปปี้ ลาซาด้า ในแบบขวด 500 มล. ชงได้ 5-10 แก้วต่อขวด มี 3 รสชาติ ได้แก่ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง สูตรไม่มีน้ำตาล เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง รสหวานกลมกล่อม และ ลาเต้เข้มข้นพร้อมชง ในราคา 109 บาท