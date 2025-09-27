จาตุรนต์ ย้ำบทบาทผู้นำท่องเที่ยวยั่งยืน เตรียมประกาศแผนบนเวที Green Destinations 2025
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเข้าร่วมงาน Green Destinations 2025 Occitanie ณ เมืองมงเปอลีเยร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติด้านการขับเคลื่อน โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดตัวภารกิจ Thailand Green Tourism Plan 2030 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับรางวัล Green Destinations Awards & Top 100 Stories ประจำปีนี้
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า งาน Green Destinations 2025 จัดโดย Green Destinations Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นเวทีประชุมระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมีผู้แทนภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและชุมชนจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
“การเข้าร่วมงานดังกล่าว นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการยืนยันเจตนารมณ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน แสดงความพร้อมของประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ และเป็นผู้นำการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบในภูมิภาค ซึ่งกรมการท่องเที่ยว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Green Destinations Foundation เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากลอย่างน้อย 30 รายต่อปี” นายจาตุรนต์ กล่าว
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะร่วมกิจกรรม Partners Day กับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านความยั่งยืนจากทั่วโลกกว่า 400 คน ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงโอกาสในการหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า ตามกรอบแผนงาน Thailand Green Tourism Plan 2030
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Green Destinations Awards & Top 100 Stories เพื่อยกย่องและเผยแพร่ความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในระดับโลก แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 นี้มีแหล่งท่องเที่ยวของไทยได้รับรางวัลดังกล่าวกว่า 10 แห่ง กรมการท่องเที่ยวจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศไทยที่ไปกล่าวแสดงความความยินดี และประกาศความภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปสู่ความยั่งยืนบนเวทีโลก