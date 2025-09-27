ส.เอสเอ็มอีไทย ฝากนายกฯ อนุทิน ตั้งกองทุนเฉพาะปล่อยกู้ ลดอุปสรรคแบงก์เข้มงวด
วันที่ 27 กันยายน นายณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า กรณีการประกาศนโยบายของรัฐบาลใน 5 ข้อเร่งด่วนของ นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล โดยขอให้ความเห็นเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเมินในภาพรวมแล้ว สมาพันธ์ฯ เห็นด้วยกับแนวนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลวางไว้ ทั้งการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย แก้ปัญหาหนี้สิน ฟื้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว รวมถึงการเร่งรับมือผลกระทบจากสงครามการค้า ถือเป็นทิศทางที่ดีและจำเป็นต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
“สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาล คือ ควรให้ความสำคัญกับ การสร้างช่องทางการเงินใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติดอยู่กับระบบธนาคาร ที่มีความเข้มงวดสูงต่อการพิจารณาสินเชื่อ อาทิ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Micro & Small) ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนที่ต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัว และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นต้น” นายณพพงศ์ กล่าว
นายณพพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย (Micro & Small Entrepreneurs) ประมาณ 3.2 ล้านรายจากผู้ประกอบการทั้งหมด 3.25 ล้านราย แต่มีเพียง 3-5% ของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ นอกจากนี้ การบริหารจัดการหนี้สินของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วย
