น้ำท่วมหนักโคราช ทำทางรถไฟขาด รฟท.แจ้งปรับแผนเดินรถ หลายเส้นทาง

น้ำท่วมหนักโคราช ทำทางรถไฟขาด รฟท.แจ้งปรับแผนเดินรถ สลด ก่อนปิดขบวนสินค้าชนหญิง 70 ดับ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ในเขตรอยต่อ จ.นครราชสีมา กับ จ.ชัยภูมิ ทำให้มวลน้ำฝนไหลบ่า ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็ว ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. โทรเลขด่วนมาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เลขที่ 331 เหตุน้ำท่วมสันรางรถไฟ บริเวณทางผ่านหลักเสาโทรเลข (สทล.) 341/1-3 ส่งผลให้ทางขาด ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ เพื่อความเหมาะสม ฝ่ายการเดินรถให้ปิดทางรถไฟระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ถึง สถานีหนองพลวง จ.ชัยภูมิ ให้ขบวน 76 เมื่อถึงสถานีชุมทาง (ชท.) บัวใหญ่ให้เปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากสถานี ชท.บัวใหญ่-ชท.แก่งคอย ขบวน 434 รอเปิดทาง ชท.บัวใหญ่ ขบวน 439 รอเปิดทางที่ สถานีบ้านเหลื่อม ถือปฏิบัติตามจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ในขณะเดียวกัน ก่อนจะปิดทาง ขบวนรถสินค้า 553 มาบตาพุด-ชุมทางบัวใหญ่ ได้ชนคนเลี้ยงโคบริเวณหลักเสาโทรเลขที่ 347/5 ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม-หนองพลวง เป็นเหตุให้นางวันทา อายุ 70 ปี ชาว อ.บ้านเหลื่อม เสียชีวิต ตรวจสอบไม่พบเอกสารติดตัวและไม่กีดขวางการเดินรถ
ทั้งนี้เมื่อเวลา 13.58 น. กรณีเปลี่ยนเส้นทาง มีผู้โดยสารลงปลายทางสถานีบำเหน็จณรงค์ สถานีวะตะแบก จ.ชัยภูมิ รวม 6 คน ได้ใช้รถตู้โดยสารรับ-ส่งแทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศแจ้งเหตุน้ำท่วมหนัก “ทางรถไฟขาด” ที่บ้านเหลื่อม โคราช สั่งปรับแผนเดินรถ ขณะนี้ ได้สั่งการและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนี้
1. ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย – กรุงเทพอภิวัฒน์
2. ขบวนรถสินค้าที่ 553 มาบตาพุด – บัวใหญ่
3. ขบวนรถสินค้าที่ 532 สำราญ – บางละมุง ให้เปลี่ยนการเดินขบวนรถในเส้นทาง ชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – หนองคาย
4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ เดินถึงสถานีบ้านเหลื่อม
5. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 434 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
รอสถานการณ์น้ำที่สถานีชุมทางบัวใหญ่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่สามารถประมาณการเวลาในการเปิดทางได้ เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูงและยังไม่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ เมื่อมีความคืบหน้าในการเปิดเส้นทางเดินรถ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้